Profissional técnico em engenharia paulista se destaca em projeto que dobrou capacidade de produção da vacina contra a Influenza no Instituto Butantã

São Paulo, SP – O profissional técnico em engenharia Juliano Augusto Pereira tem se tornado um nome de referência quando o assunto é estrutura técnica para produção de vacinas e medicamentos no Brasil. Natural de São Paulo, Juliano foi peça-chave no projeto de ampliação da capacidade de produção da vacina contra a Influenza no renomado Instituto Butantã.

Com vasta experiência em Engenharia Mecânica, Juliano ingressou no Butantã com o desafio de otimizar a planta estrutural do prédio responsável pela fabricação da vacina contra a gripe. Sua atuação foi decisiva para que, após alterações significativas na engenharia da estrutura, a capacidade de produção do imunizante fosse duplicada — um feito que reforçou a importância da engenharia de precisão no campo da saúde pública.

“O desafio era técnico, mas o impacto era humano. Saber que meu trabalho com a engenharia poderia contribuir diretamente para salvar vidas me motivou todos os dias”, conta Juliano.

Além do sucesso no projeto da vacina contra a Influenza, Juliano também esteve envolvido em outras frentes fundamentais do Instituto, como as adequações mecânicas e de estrutura para a produção da vacina contra a raiva e demais imunobiológicos. Em todos os casos, seu olhar técnico foi voltado à otimização de espaços, sistemas de climatização, automação industrial e fluxos operacionais – sempre com foco em eficiência, segurança e inovação.

Sua trajetória inclui ainda passagens por grandes empresas do setor farmacêutico e industrial, como Eurofarma, RD Farma, Boehringer Ingelheim e até a Petrobras, onde agregou conhecimentos diversos à sua já sólida experiência. Essa bagagem plural permitiu que Juliano aplicasse soluções mecânicas sofisticadas aos ambientes altamente controlados da indústria de vacinas.

Além de seu trabalho técnico, Juliano também tem se dedicado a compartilhar seu conhecimento com colegas de profissão e novos talentos da área, incentivando práticas sustentáveis e melhorias contínuas nos processos produtivos.

Com um perfil prático, detalhista e inovador, Juliano Augusto Pereira se tornou exemplo de como a engenharia mecânica pode ir muito além das fábricas e contribuir diretamente com a saúde da população, promovendo avanços estruturais em áreas críticas como a produção de imunizantes.

“Meu papel sempre foi conectar a técnica com o propósito. E, no caso da saúde, esse propósito é salvar vidas. É isso que me move”, finaliza Juliano.