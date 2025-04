O que é e como funciona o Octanorm?

O Octanorm é um sistema modular de montagem amplamente utilizado em feiras, exposições, estandes comerciais e ambientes corporativos. Ele foi desenvolvido na Alemanha e se tornou um padrão global na construção de estruturas temporárias e personalizáveis.

Composto por perfis de alumínio, se conectam com acessórios específicos (como cantoneiras, conectores, suportes e painéis) para formar estruturas estáveis e versáteis. O nome “Octanorm” vem do formato octogonal de seus perfis, que facilita a montagem em diversas direções e permite uma grande variedade de configurações. Estas estruturas estão disponíveis no Brasil através das empresas de locação de tenda.

Como funciona na prática?

O sistema funciona para eventos e estruturas temporárias. Veja como ele é utilizado:

Perfis modulares: São peças de alumínio com canais onde se encaixam painéis, suportes, prateleiras, displays, iluminação, entre outros elementos.

Montagem rápida: A estrutura pode ser montada e desmontada rapidamente, sem a necessidade de solda, cortes ou ferramentas pesadas.

Personalização: Pode ser adaptado a diferentes tamanhos e layouts de estandes, com aplicação de lonas, painéis, adesivos e iluminação LED.

Reutilizável: O sistema é pensado para uso contínuo, sendo sustentável e econômico para empresas que participam de vários eventos.

Sendo usado principalmente em feiras e exposições, congressos e eventos corporativos, lojas temporárias, showrooms, pontos de venda e montagens modulares internas em ambientes comerciais.

Entre as principais vantagens do sistema Octanorm estão o design limpo e profissional, que garante uma apresentação visual moderna e atrativa, além da alta durabilidade dos materiais, ideal para usos repetidos em diferentes eventos. A montagem e desmontagem rápida é outro destaque, facilitando a logística e economizando tempo.

O sistema também é sustentável e reutilizável, reduzindo desperdícios e custos a longo prazo. Sua estrutura é flexível e adaptável a diferentes espaços e necessidades, permitindo diversas configurações. Além disso, o Octanorm pode ser equipado com sistemas elétricos e iluminação embutida, agregando ainda mais funcionalidade e sofisticação ao projeto.