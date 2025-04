Manta Natação cria equipe de jovens atletas e lança programa de aperfeiçoamento em Brasília

A Manta Natação e Formação Aquática, escola especializada em treinamento esportivo aquático, anunciou a criação de sua nova equipe de natação voltada para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. A iniciativa faz parte do Programa Manta de Seleção e Desenvolvimento de Alunos de Aperfeiçoamento na Natação, que visa promover o desenvolvimento integral de jovens nadadores em Brasília (DF).

O programa selecionará alunos que já se encontram no nível de aperfeiçoamento 2, de acordo com os critérios da Metodologia Gustavo Borges, e oferecerá treinamentos específicos para competição, participação em festivais esportivos e vivência de valores relacionados à prática esportiva.

A seleção será realizada de forma criteriosa e respeitosa, com base em observações feitas durante as aulas regulares, sem caráter eliminatório. O convite para integrar a equipe será direcionado exclusivamente aos pais ou responsáveis, mantendo uma abordagem inclusiva e cuidadosa. A avaliação técnica será conduzida por professores especializados e validada pelo head coach da escola.

Entre os objetivos do programa, estão o incentivo à prática esportiva como hábito saudável, o fortalecimento da relação entre escola, alunos e familiares, além da formação de atletas com preparo técnico, emocional e social. A meta da Manta é posicionar sua equipe entre as três melhores no circuito FEN (competições não federadas) até o final de 2025.

Os alunos selecionados poderão optar entre continuar no horário regular com treinos adicionais ou migrar para a unidade ASTCU, onde participarão de treinos sob a supervisão do professor Vinícius. A carga mínima de treinos será de duas horas por semana.

A estrutura do programa inclui uniformes exclusivos (touca, camiseta, maiô ou sunga), materiais de apoio para os professores, como cronômetros e manuais, além da formação de grupos de comunicação direta com os pais, com o objetivo de compartilhar conteúdos educativos, calendários e estratégias do projeto.

Segundo a equipe da Manta, a proposta alia o ensino técnico à promoção de valores esportivos, reforçando o compromisso da escola com a formação completa de seus alunos. “Trabalhamos para que cada nadador atinja seu melhor desempenho, respeitando seu ritmo e incentivando a construção de uma relação positiva com o esporte”, afirmou a coordenação do programa.

A Manta Natação foi fundada com o objetivo de ser referência nacional no desenvolvimento de jovens nadadores. Com uma metodologia própria e estrutura moderna, a escola aposta em um ambiente acolhedor e motivador para formar não apenas atletas, mas também cidadãos comprometidos e confiantes.

Mais informações sobre o projeto estão disponíveis no site oficial da escola: www.mantanatacao.com.br

