Mailbiz se torna a 9ª empresa a integrar a Sankhya e a posiciona como referência em soluções de gestão para e-commerce

O dia 7 de maio marca uma importante mudança no mercado nacional de suporte à e-commerces, com o anúncio da aquisição da Flowbiz (antiga Mailbiz) por parte da Sankhya. O novo reforço da holding, que tem 13 anos de especialidade em e-mail marketing e expandiu sua atuação em automação e Customer Relationship Management (CRM), agora faz parte do guarda-chuva que forma a mais completa plataforma de gestão empresarial online. Nova etapa é reforçada, ainda, por rebranding que reposiciona a empresa no mercado como “Flowbiz”.

Com presença em mais de 20 estados brasileiros, um time com mais de 80 colaboradores e 1.100 clientes ativos, a Flowbiz se destacou intensamente por oferecer uma combinação de tecnologia robusta com atendimento personalizado por especialistas em vendas e marketing.

No desenvolvimento de ferramentas e funcionalidades, a antiga Mailbiz estabeleceu novos benchmarks em relacionamento com clientes ao oferecer soluções como o “Jornadas”, módulos para a criação de campanhas personalizadas que mapeiam o comportamento de usuários e fomentam a conversão de carrinhos abandonados. O impacto dessa e de outras soluções desenvolvidas trouxe para seu portfólio de clientes nomes como Wepink (da influenciadora Virginia Fonseca), Brooksfield, Zelo, Tea Shop e Guess Brasil.

Sankhya adiciona “produto maduro, completo e com alta capacidade de atendimento” à jornada dos clientes, diz CFO da empresa

A conclusão das negociações traz ao ecossistema da Sankhya mais uma plataforma capaz de expandir seu alcance em CRM, considerando seu alto potencial em personalização de campanhas. Isso torna a antiga Mailbiz um elemento-chave para engajar tanto novos potenciais clientes quanto parceiros da carteira.

“Hoje enxergamos a Flowbiz integrando nosso ecossistema com a Ploomes e com o nosso ERP, agregando para nossa plataforma completa de gestão. Ela se encaixa ao criar mais diferenciação para as nossas soluções e a possibilidade de atender indústrias e varejo de uma forma mais ampla.”, diz André Britto, CFO da Sankhya.

Nesse contexto, a Flowbiz trabalha com o desenvolvimento de novas frentes de trabalho. Os destaques vão para os “Fluxos” — novos módulos de automações que permitem uma hiper personalização de campanhas com base em dados reais — e para a criação de um CDP (Custom Data Platform) com uso de IA que, alimentada pelo banco de dados da Flowbiz, ofereça um “copiloto de marketing” capaz de entregar ações promocionais completas aos clientes.

Essa aquisição converge com o constante movimento da Sankhya de reforço à liderança do mercado, identificando ferramentas que sejam capazes de tornar suas plataformas de gestão de negócios cada vez mais completas.

Agora, além da Flowbiz — e da já mencionada Ploomes, especializada em CRM — integram também a Sankhya marcas como:

Meetime (sales engagement);

Neppo (comunicação empresarial omnichannel);

Pontotel (gestão de ponto);

Mindsight (RH);

Asis (gestão tributária);

Espresso (gestão de despesas);

Vixting (saúde e segurança do trabalho).

De Mailbiz para Flowbiz: rebranding complementa momento de mudanças e crescimento

Complementando não somente as mudanças devidas à aquisição como a fase mais madura que a empresa atravessa, a Mailbiz também passa a se chamar “Flowbiz by Sankhya”.

O intuito, além de reforçar o potencial que atualmente vai muito além do e-mail marketing, é traduzir a fluidez com que a jornada do consumidor deve seguir por meio dos pilares das ações de marketing, vendas e relacionamento.

Indo além, o rebranding vai de encontro com o aumento do alcance no mercado bate à porta: “A mudança de marca tem conexão também com o público muito maior que vamos atender, incluindo indústrias diversas e varejo agora que fazemos parte da Sankhya”, afirma Vinícius Correa, CEO da Flowbiz.

