Como usar lingerie nos dias frios sem perder o charme

Com a chegada do frio, adaptar o guarda-roupa é inevitável — e isso inclui a lingerie. Durante as estações mais frias do ano, o desafio é manter o conforto térmico sem abrir mão do charme e da sensualidade que a lingerie proporciona. Engana-se quem pensa que as peças íntimas precisam ser básicas ou funcionais demais só porque estão por baixo de várias camadas de roupa. Com os modelos certos, é possível aquecer o corpo e manter o estilo em alta até nos dias mais gelados.

Tecidos que aquecem com elegância

A escolha do tecido é o primeiro passo para garantir conforto térmico. Materiais como microfibra, algodão com elastano e malhas com toque macio ao corpo ajudam a reter o calor natural da pele, sem causar abafamento. Evite tecidos muito finos ou gelados, que podem gerar desconforto ao toque.

Além disso, peças com cobertura um pouco maior, como sutiãs estruturados e calcinhas com cintura mais alta, são ótimas aliadas para dias frios. Elas mantêm o corpo aquecido e ajudam a evitar a sensação de vento gelado na região abdominal.

O papel dos sutiãs no inverno

Durante o frio, o uso de sutiãs com mais estrutura pode ser ainda mais confortável. O sutiã com bojo, por exemplo, oferece proteção extra e uma camada adicional de calor, além de moldar os seios de maneira firme e elegante. É uma escolha perfeita para o uso sob blusas de tecido mais grosso, como tricôs, lã e blusas de gola alta.

Os sutiãs com laterais largas e alças mais estruturadas também ajudam a distribuir melhor o peso, oferecendo suporte ideal ao longo do dia — tudo isso sem abrir mão da sensualidade dos acabamentos em renda, tule ou tecidos tecnológicos.

Calcinhas confortáveis e discretas

Nos dias frios, escolher a calcinha certa faz toda a diferença para manter o conforto. Modelos de cintura média ou alta, confeccionados com tecidos mais encorpados e acabamento sem costura, são ideais para o uso com calças, leggings e meias-calças.

Além disso, calcinhas com forro de algodão ajudam a manter a região íntima seca e aquecida, evitando desconfortos causados pela umidade ou variações bruscas de temperatura.

Sobreposições e charme discreto

Mesmo que a lingerie não esteja visível, ela pode ser pensada como parte do visual. Bodies, sutiãs com renda aparente e alças bem desenhadas podem ser combinados com peças de sobreposição, como casacos e cardigãs abertos, criando um visual elegante e charmoso até dentro de casa.

Além disso, lingeries com detalhes em veludo, cetim ou cores mais sóbrias e sofisticadas, como vinho, azul-marinho e preto, são perfeitas para trazer uma sensação de aconchego e elegância nos dias mais frios.

Cuidar da lingerie no inverno também é importante

Durante o frio, é comum lavar e secar as roupas em ambientes fechados. Por isso, é importante tomar cuidado com a secagem das lingeries, evitando o acúmulo de umidade que pode danificar os tecidos. Sempre seque à sombra e em local ventilado, e evite usar aquecedores ou secadoras, que podem deformar peças mais delicadas.

Guardar as peças corretamente, em locais secos e bem organizados, também prolonga sua durabilidade e preserva o toque macio dos tecidos.