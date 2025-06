Como escolher lingerie para cada fase do ciclo menstrual

O ciclo menstrual acompanha o corpo feminino com variações hormonais, emocionais e físicas que se refletem diretamente no bem-estar. E, para atravessar cada fase com mais conforto e segurança, adaptar o uso da lingerie é um cuidado inteligente e necessário. Escolher a peça certa nos dias certos pode evitar incômodos, melhorar a autoestima e até facilitar a rotina. Afinal, a roupa íntima está em contato direto com o corpo o tempo todo — e isso faz toda a diferença.

Fase menstrual: conforto e segurança em primeiro lugar

Durante os dias de menstruação, o conforto é prioridade. O corpo pode ficar mais sensível, com maior retenção de líquidos, inchaço abdominal e alterações no humor. Por isso, a escolha da calcinha ideal é essencial. Modelos com tecidos macios, boa cobertura e elásticos suaves são os mais indicados. A calcinha de algodão, por exemplo, permite a transpiração da pele e ajuda a evitar irritações e desconfortos.

Neste período, é recomendável evitar peças muito justas ou com rendas volumosas, que podem pressionar regiões já sensíveis. Calcinhas com forro reforçado ou cós mais largo oferecem mais segurança e estabilidade.

Fase pré-ovulatória: liberdade e leveza

Após a menstruação, o corpo entra em um período de maior disposição. A autoestima tende a subir, a energia aumenta e os níveis hormonais começam a se equilibrar. É o momento perfeito para retomar peças mais delicadas, como sutiãs com detalhes, rendas leves e calcinhas mais ajustadas ao corpo.

É também uma boa fase para renovar o guarda-roupa íntimo com peças da promoção de sutiã, aproveitando o bom momento físico e emocional para investir em conforto e estilo.

Ovulação: sensualidade e confiança em alta

Durante a ovulação, o corpo naturalmente passa por alterações hormonais que favorecem a libido e a confiança. Essa fase é excelente para ousar mais nas escolhas, com lingeries mais sensuais, como rendas, transparências e peças que valorizem o corpo.

Modelos com recortes, cores vibrantes ou texturas especiais são bem-vindos. Escolher o sutiã certo — com bojo, com renda ou até estilo strappy — pode fazer toda a diferença para compor um visual mais empoderado.

Fase pré-menstrual: acolhimento e suavidade

Na TPM, é comum sentir desconforto abdominal, irritabilidade, cansaço e sensibilidade nos seios. Por isso, as peças escolhidas para esse período devem oferecer acolhimento e suavidade. Sutiãs com alças largas, sem aro ou bojo rígido, e calcinhas com cintura média ou alta são ideais.

Evitar peças muito estruturadas ou com elásticos apertados ajuda a minimizar o desconforto e melhora a sensação de bem-estar. Vale a pena priorizar o toque suave dos tecidos, costuras invisíveis e ajustes anatômicos.

Cada corpo, um ritmo: a importância da adaptação

É importante lembrar que cada mulher sente o ciclo de maneira diferente. Por isso, adaptar a lingerie de acordo com o próprio corpo e as necessidades de cada fase é uma forma de autocuidado. O mais importante é ouvir os sinais do corpo e respeitar o que ele pede em cada momento.

Manter uma boa variedade de modelos no guarda-roupa — dos mais funcionais aos mais sofisticados — garante liberdade de escolha e conforto contínuo durante todo o mês.