Com 142 vitórias na Libertadores, Palmeiras alfineta Corinthians e exalta sua tradição

O Palmeiras alcançou um feito que ecoa nos corações alviverdes. Com 142 vitórias na Copa Libertadores, o clube igualou o número total de jogos disputados pelo Corinthians no torneio.

A conquista, além de impressionante, carrega um peso simbólico. O Verdão usou suas redes sociais para celebrar com a frase “Tradição é para porcos”. A mensagem, cheia de ironia, brinca com o apelido do clube e cutuca o rival. Parece que o Palmeiras não perdeu a chance de mostrar quem manda no quesito tradição continental..

O fogo do Derby Paulista

A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, o famoso Derby Paulista, pulsa no coração do futebol brasileiro. Para 77% dos palmeirenses, o Corinthians é o grande adversário. Já 59% dos corinthianos veem o Palmeiras como o principal rival. Essa animosidade atravessa décadas, com jogos que marcaram época.

Na Libertadores, o Palmeiras leva vantagem em momentos decisivos. Em 1999, eliminou o Corinthians nos quartos de final. Em 2000, foi ainda mais longe, despachando o rival nas semifinais. Esses duelos alimentam a chama que nunca se apaga entre as duas torcidas.

O orgulho do porco

O apelido “porco” nasceu como provocação dos rivais, mas o Palmeiras transformou o insulto em símbolo de força. Hoje, o porco representa a garra dos torcedores e a identidade do clube. A torcida abraça o termo com entusiasmo, exibindo bandeiras e cantos que celebram o animal.

De fato, o Palmeiras usa essa história para se diferenciar. A recente alfinetada nas redes sociais mostra como o clube sabe jogar com sua imagem. O porco, antes uma ofensa, agora é um grito de guerra que ecoa nos estádios.

Números que falam alto

Os números da Libertadores contam uma história clara. O Palmeiras disputou 248 partidas, com 142 vitórias, o que mostra sua consistência. Além disso, o clube conquistou o título em 1999 e chegou a finais em outras edições. Por outro lado, o Corinthians, com apenas 142 jogos disputados, tem menos brilho no torneio.

A comparação direta favorece o Verdão. Para os palmeirenses, esses dados são motivo de orgulho. Já os corinthianos, muitas vezes, preferem destacar outros feitos. Ainda assim, os números não mentem.

A paixão dos torcedores

A torcida do Palmeiras vive um momento de euforia com a marca alcançada. Nas ruas, bares e redes sociais, os alviverdes celebram a conquista com provocações ao rival. Muitos torcedores lembram os jogos históricos contra o Corinthians na Libertadores.

Para eles, cada vitória é uma chance de reafirmar a grandeza do clube. Enquanto isso, os corinthianos rebatem, exaltando seu título de 2012. Apesar das respostas, parece que o Palmeiras saiu na frente dessa vez, usando a ironia para marcar território.

O que vem pela frente

Com essa marca, o Palmeiras reforça sua posição como um dos gigantes da Libertadores. O clube segue na competição com ambição. A torcida sonha com mais uma taça para a galeria. Por outro lado, o Corinthians busca recuperar terreno no torneio.

A rivalidade, como sempre, promete novos capítulos. Cada jogo entre os dois clubes carrega uma carga emocional única. Para o Verdão, o momento é de celebrar, mas também de mirar o futuro.

Momentos inesquecíveis na Libertadores

A trajetória do Palmeiras na Libertadores é cheia de jogos marcantes. Além das eliminações contra o Corinthians, o clube viveu outros momentos gloriosos. O título de 1999, sob o comando de Felipão, permanece na memória dos torcedores. A campanha mostrou a força do Verdão em duelos contra gigantes sul-americanos.

Hoje o Palmeiras solidifica sua reputação. Cada partida vencida é um tijolo na construção dessa história vitoriosa. Ela reflete a dedicação de jogadores, técnicos e torcedores ao longo dos anos. Para o Palmeiras, é uma chance de mostrar sua força no continente.

Além disso, a provocação ao Corinthians reacende a rivalidade que move o futebol paulista. Cada alfinetada, cada jogo, cada gol conta uma história. O Palmeiras sabe disso — e usa sua tradição para manter a chama acesa.