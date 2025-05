Bispo Bruno Leonardo leva alimentos e esperança a comunidade carente de Salvador

No bairro de Coutos, uma das regiões mais humildes de Salvador, o que parecia ser apenas mais um dia comum se transformou em um momento de acolhimento e renovação. Famílias inteiras se reuniram para receber uma visita que, além de levar alimento, trouxe também atenção, escuta e uma palavra de esperança. O Bispo Bruno Leonardo esteve pessoalmente na comunidade, ao lado da esposa, Érica Rios, e fez a entrega de mais de R$ 100 mil em cestas básicas.

A chegada do casal foi marcada por uma recepção calorosa. Por onde passavam, eram cumprimentados com carinho e alegria pelos moradores, que fizeram questão de expressar gratidão e afeto. Mais do que um gesto simbólico, a presença dos dois ali de forma simples e próxima reafirmou a importância de enxergar o outro com empatia.

“Não viemos aqui só para entregar alimentos. Viemos para mostrar que essas pessoas não estão sozinhas. Viemos para levar carinho e esperança”, afirmou o bispo, que também fez orações e conversou com diversas famílias durante a visita.

Essa não é a primeira vez que Bruno Leonardo mobiliza recursos e fé para fazer a diferença na vida de quem enfrenta dificuldades. Nos últimos meses, ele já custeou o tratamento de um bebê com cardiopatia grave e ajudou uma ONG de proteção animal a continuar funcionando, evitando seu fechamento. Em cada iniciativa, há um mesmo propósito: cuidar do próximo de maneira prática e afetuosa.

Com mais de 52 milhões de inscritos no YouTube, Bruno Leonardo lidera o maior canal evangelístico do mundo. Mesmo assim, sua atuação vai muito além das telas. Ele faz questão de estar presente, olho no olho, onde há dor e necessidade. E essa entrega constante tem fortalecido seu papel como referência de fé viva e comprometida.

A visita à comunidade de Coutos reforçou também a mensagem que o bispo tem compartilhado com seus seguidores em 2025: “Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar.” Uma frase que tem inspirado milhares de pessoas a buscarem equilíbrio, dignidade e renovação.

Para acompanhar as ações do Bispo Bruno Leonardo e suas mensagens diárias de fé, siga no Instagram: @bispobrunoleonardo.