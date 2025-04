Bispo Bruno Leonardo celebra 52 milhões de inscritos e transforma cultos em verdadeiros eventos em São Paulo e na Bahia

Após uma temporada intensa de grandes eventos que reuniram multidões por todo o Brasil, o Bispo Bruno Leonardo segue firme em sua missão de evangelizar e transformar vidas. Em uma fase marcada pela conexão mais próxima com os fiéis, ele continua ministrando cultos presenciais no Brás, em São Paulo, e também em Salvador, na Bahia, no “Shopping da Gente”. A jornada reforça não apenas seu compromisso com a fé, mas também com ações concretas de solidariedade.

Recentemente, o bispo realizou uma doação de R$ 500 mil para um hospital infantil que trata crianças com câncer na capital baiana — um gesto que emocionou familiares e profissionais da saúde e reafirma seu propósito de usar a fé como instrumento de cuidado e transformação social.

“A Palavra precisa ser levada todos os dias, e estarei sempre aqui para cada pessoa que busca fortalecimento espiritual. A missão continua também onde há dor e necessidade”, afirma o Bispo Bruno Leonardo.

Presença física e espiritual: cultos em São Paulo e na Bahia

No Brás, um dos bairros mais tradicionais e movimentados da capital paulista, e no Shopping da Gente, em Salvador, os cultos têm sido verdadeiros momentos de renovação e acolhimento. Em cada encontro, independentemente do número de pessoas, o foco permanece: tocar o coração de quem precisa de direção, força e consolo espiritual.

Mesmo com os grandes eventos temporariamente pausados, a presença constante do Bispo nesses locais reforça o papel da igreja como espaço de refúgio e esperança para milhares de brasileiros.

52 milhões de inscritos e uma marca inédita na evangelização digital

O impacto do Bispo Bruno Leonardo também se revela em números impressionantes nas plataformas digitais. Com 52 milhões de inscritos no YouTube, seu canal tornou-se o segundo maior do Brasil, superando gigantes do entretenimento e ficando atrás apenas de KondZilla. No segmento evangelístico, é o maior do mundo, com mais de 8 bilhões de visualizações acumuladas.

Um de seus vídeos — a oração do Salmo 91 — é, inclusive, a oração mais assistida do planeta no YouTube, somando mais de 131 milhões de visualizações. Os números evidenciam não apenas o alcance, mas a força da fé em tempos digitais, rompendo barreiras geográficas e culturais.

“É emocionante ver como a Palavra de Deus pode chegar tão longe. Saber que pessoas do mundo todo estão sendo tocadas por uma mensagem, uma oração, uma palavra de fé, é um privilégio que só me faz querer seguir em frente com ainda mais força”, afirma o bispo.

2025: Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar

Com a mensagem “Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar”, o Bispo Bruno Leonardo convida seus seguidores a viverem um ano de restauração, equilíbrio e plenitude espiritual. A caminhada de fé continua — presencialmente, online e no coração de cada fiel que se conecta com sua palavra.

Para acompanhar os cultos, orações e mensagens diárias, siga o perfil oficial do Bispo Bruno Leonardo no Instagram: @bispobrunoleonardo.