Alex Almeida Lança Obra Referência em Gestão de Crises e Inspira Nova Geração de Líderes

Da contabilidade carioca ao protagonismo internacional, Alex Almeida consolida-se como um dos principais nomes da nova geração de especialistas em gestão de crises e continuidade de negócios. Seu novo livro, *Adapted Business Continuity: A New Approach to Business Crises, já é considerado leitura essencial para executivos que precisam enfrentar cenários de instabilidade com estratégia e inteligência.

A obra reúne mais de duas décadas de experiência em gestão financeira, tributação internacional e reestruturação empresarial. O conteúdo é reforçado por vivências práticas e pela criação de soluções inovadoras, como o E-Crisis App — ferramenta reconhecida por auxiliar empresas na prevenção, gestão e superação de situações críticas com agilidade e precisão.

Nascido e formado no Rio de Janeiro, Alex vive atualmente nos Estados Unidos e está entre os poucos especialistas brasileiros que aliam profundo conhecimento técnico a uma visão empreendedora global. Seu livro reflete uma filosofia clara: transformar crises em oportunidades sustentáveis. “Mais do que resistir à crise, é preciso se adaptar, crescer e transformar o cenário adverso em vantagem competitiva”, afirma o autor no prefácio.

A publicação vem sendo elogiada por sua abordagem multidisciplinar e conteúdo altamente prático. Mais do que um manual técnico, o livro se apresenta como um manifesto para transformar crises em plataformas de crescimento.

Esse impacto é bem conhecido por Rodrigo Mendes S. de Lima, analista sênior de contabilidade, que teve sua carreira profundamente influenciada pela mentoria de Alex.

“Eu era apenas um aprendiz quando entrei na Alxport Contabilidade, mas saí de lá com uma missão de vida: usar a contabilidade como ferramenta de transformação,” relata Rodrigo.

“Alex foi mais que um mentor. Ele acreditou em mim, me formou como técnico, me moldou como líder e me inspirou a pesquisar, escrever e sonhar grande. A metodologia que ele apresenta no novo livro é exatamente aquilo que aprendi ao seu lado: resiliência estratégica, inteligência prática e compromisso com impacto real.”

Sob a liderança de Alex, Rodrigo desenvolveu inclusive seu trabalho acadêmico — Gestão Estratégica de Custos: A importância da tomada de decisão para micro e pequenos empreendedores — projeto que nasceu com orientação direta do mentor. Hoje, ele aplica esses conhecimentos na coordenação de equipes em uma multinacional.

“Cada capítulo do livro me remete a algo que vi o Alex aplicar com coragem e clareza. Para mim, o lançamento dessa obra é quase como um reencontro com os fundamentos que norteiam minha atuação profissional até hoje.”

Com seis anos de vivência nos Estados Unidos, Alex acumulou experiências que moldaram um método robusto, pautado por inovação, inteligência financeira e cultura de resiliência. Sua abordagem atualizada é voltada para empresas que desejam não apenas sobreviver às adversidades, mas prosperar em meio ao caos.

“A crise não é uma exceção. Ela é parte do ciclo de negócios. A questão é: como a sua empresa vai se comportar quando o inesperado bater à porta?”, provoca Alex no capítulo introdutório.

A obra é composta por 11 capítulos extensos, que percorrem temas como mapeamento de crises, finanças adaptativas, uso da tecnologia, comunicação estratégica e construção de uma cultura de inovação — além de casos reais de empresas que se reinventaram sob pressão. Trata-se de um verdadeiro roteiro para líderes e gestores que desejam tomar decisões com inteligência em um mundo cada vez mais instável.

A metodologia apresentada — baseada em décadas de consultoria prática e no desenvolvimento de ferramentas como o E-Crisis App — é transmitida com linguagem acessível, sem abrir mão da profundidade analítica que caracteriza o trabalho de Alex Almeida.

Adapted Business Continuity está disponível na plataforma Kindle. Mais informações podem ser encontradas no site [www.alxport.com](http://www.alxport.com) e no Instagram [@alxport_business.solutions](https://instagram.com/alxport_business.solutions) https://alexalmeida.pro/.

Para muitos, a obra vai além de um livro — é um guia de sobrevivência para empresas e um farol para profissionais que desejam liderar com coragem em tempos incertos.