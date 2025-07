Alessandra Pechim: a mineira que conquistou o 1º lugar nacional como gestora comercial representando o Universo AGV

Alessandra Pechim Ela é uma mulher incrível, determinada e que tem feito história em todo o Brasil.

Alessandra conquistou o primeiro lugar nacional em uma premiação que escolheu os melhores gestores do país. Isso mesmo: ela foi reconhecida como a melhor gestora comercial do Brasil na área de proteção veicular!

E o mais legal é que ela representa o Universo AGV que é, hoje, a maior associação de proteção veicular do Brasil. Com esse prêmio, Alessandra levou o nome da cidade de Betim, em Minas Gerais, para todo o país.

Uma verdadeira vitória para o estado, para a cidade e para todas as pessoas que acreditam em trabalho sério, dedicação e bons resultados.

Como ela conseguiu isso?

Alessandra sempre foi uma mulher determinada e muito focada. Ela atua na linha de frente da APL Gestão, uma empresa que ajuda associações de proteção veicular a se organizarem melhor, com mais eficiência e profissionalismo.

Essa empresa cuida de várias partes importantes da operação como a parte administrativa, processos internos, atendimento e muito mais.

Mas o grande destaque do trabalho da Alessandra é que ela representa o Universo AGV. E quando falamos do Universo AGV, estamos falando de uma associação gigante, com mais de 300 mil veículos protegidos em todo o Brasil. Sim, mais de 300mil! Isso mostra o quanto as pessoas confiam no trabalho da AGV.

O que é essa premiação?

Essa premiação reconhece os profissionais que fazem a diferença em suas áreas de atuação. É uma forma de mostrar ao mercado quem está inovando, liderando com responsabilidade e conseguindo grandes resultados.

E foi justamente isso que a Alessandra fez: liderou sua equipe com excelência, ajudou a transformar a forma como a proteção veicular é gerida e mostrou que é possível fazer um trabalho de alto nível com empatia, visão estratégica e foco no cliente.

Ela comentou durante a premiação:

“Esse prêmio é de toda a equipe. Ninguém faz nada sozinho. É o resultado de muito trabalho, união e da confiança dos nossos parceiros e associados. Representar o Universo AGV e levar o nome de Betim para o Brasil inteiro é uma alegria enorme.”

A importância da liderança feminina

O prêmio da Alessandra também tem um significado muito forte para as mulheres. Num setor que ainda tem muitas lideranças masculinas, ela mostrou que mulheres também podem, sim, liderar com excelência.

Sua conquista representa a força do protagonismo feminino nos negócios, especialmente em um mercado tão competitivo como o de proteção veicular.

Alessandra inspira outras mulheres a buscarem posições de destaque, a acreditarem em si mesmas e a mostrarem seu talento, seja em qualquer área de atuação.

O papel da APL Gestão

Como falamos, Alessandra atua dentro da APL Gestão, uma empresa que dá suporte para associações como a AGV funcionarem de forma eficiente e organizada.

Essa parceria entre APL e AGV é muito importante porque permite que o associado final tenha uma experiência cada vez melhor: com agilidade no atendimento, clareza nas informações, transparência nos processos e um suporte que realmente funciona.

A atuação da APL Gestão, com a liderança da Alessandra, tem sido essencial para garantir que os associados da AGV estejam bem protegidos, bem assistidos e seguros em qualquer lugar do Brasil.

O que é o Universo AGV?

Agora, se você ainda não conhece, deixa eu te explicar melhor o que é o Universo AGV.

O Universo AGV é a maior associação de proteção veicular do Brasil. Ela não é uma seguradora tradicional é uma associação formada por pessoas que se unem para proteger seus veículos por meio de um sistema de rateio. Isso significa que os associados contribuem juntos para cobrir prejuízos, como furtos, roubos, colisões e outros imprevistos.

Mas a AGV vai muito além disso. Ela oferece:

Cobertura de até 100% da Tabela FIPE em caso de perda total, furto ou roubo;





em caso de perda total, furto ou roubo; Assistência 24 horas em todo o Brasil , com guincho, chaveiro, troca de pneus e mais;





, com guincho, chaveiro, troca de pneus e mais; Aplicativo exclusivo , onde o associado pode pedir ajuda, acompanhar processos e acessar documentos;





, onde o associado pode pedir ajuda, acompanhar processos e acessar documentos; Clube de vantagens, com descontos em farmácias, supermercados, academias, cinemas, postos de combustível e muito mais.





Além disso, a AGV tem uma base enorme de associados e é conhecida por sua transparência, clareza nos contratos e suporte eficiente. É uma associação que se preocupa com seus membros e oferece uma estrutura realmente profissional.

Por que a AGV está crescendo tanto?

O crescimento da AGV tem várias explicações. A primeira delas é a confiança. Cada vez mais pessoas estão percebendo que a proteção veicular é uma excelente alternativa ao seguro tradicional e quando escolhem uma associação séria como a AGV, elas se sentem seguras e bem cuidadas.

Outro ponto é a economia. A mensalidade na AGV é, muitas vezes, mais acessível do que o prêmio mensal de um seguro, principalmente porque o modelo de rateio é mais justo. Além disso, a adesão é simples, sem análise de crédito ou burocracia.

A AGV também é uma associação que investe em tecnologia e inovação. O aplicativo exclusivo, os sistemas de atendimento, o rastreamento dos veículos e os treinamentos constantes das equipes são só alguns exemplos de como a AGV está sempre buscando oferecer o melhor para seus associados.

Conclusão: um exemplo de sucesso

A história da Alessandra Pechim mostra que, com dedicação, liderança e paixão pelo que se faz, é possível chegar ao topo.

Ela é hoje um exemplo nacional e o fato de representar o Universo AGV nesse processo só reforça o quanto essa associação está comprometida com a excelência, com a valorização das pessoas e com a transformação do mercado.

Se você ainda está em dúvida sobre qual associação escolher para proteger seu veículo, a resposta está clara: a Universo AGV é confiável, estruturada, eficiente e está em constante crescimento.

E agora, com profissionais como a Alessandra à frente da operação, você tem ainda mais motivos para confiar.

Faça parte da maior associação de proteção veicular do Brasil e conte com um time de verdade ao seu lado.

Universo AGV. Confiança que protege.