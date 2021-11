Viva o Sushi! Saiba onde comemorar a data em Brasília

Peixes crus, muito, mas muito shoyo para esta segunda-feira porque hoje é o Dia do Sushi! Para celebrar a data, a coluna à mesa separou três dicas imperdíveis: Haná (408 Sul), onde há mais de 40 tipos de sushis e sashimis. Todos preparados com muito carinho e tradição. O rodízio por pessoa está R$107,90.



Outro rodízio imperdível

Para quem ama experimentações com o sushi, o MaYuu (Águas Claras, ParkShopping e Sudoeste) dispõe de um dos melhores rodízios de sushi da cidade, onde o chef traz invenções super saborosas e criativas para o menu. Para hoje, o valor do rodízio é R$94,90/pessoa.

Outra vibe de sushi

Agora se você prefere um mood mais diferenciado de sushi, o Taikan é o melhor buffet do segmento em Brasília. Localizado na Asa Sul, Norte e Lago Sul, o restaurante sempre está com ingredientes fresquinhos e super deliciosos. No buffet, é possível montar seu temaki na hora!

Outras novidades da Coluna À Mesa

Para alguns talentos de Brasília, o céu realmente é o limite. Como se não bastasse o sucesso do restaurante Aroma na Asa Sul, o chef Ronny Peterson está arrancando elogios aos aficcionados da arquitetura na Casa Cor 2021. A coluna, com exclusividade, visitou o espaço e conheceu o menu especial do gastrólogo para a mostra mais amada da arquitetura. Destaque – sem qualquer ressalva – para as entradas sensacionais: Croquete de pato com redução de tucupi e Toast com provolone de búfula, fonduta de parmesão trufado, ovo de codorna frito e crisps de Parma.

Feliz niver, Valentina!

Há mais de uma década entre os brasilienses, a Valentina Pizzaria está lançando novos sabores para felicitar 11 anos de sucesso no quadrado brasileiro. Os sabores novos são inspirados nas opções que mais fazem sucesso na casa. Entre elas, a Calabresa Caramelizada (a partir de R$ 62), com molho de tomate, muçarela, linguiça calabresa fatiada, cebola caramelizada, azeitonas pretas e orégano. Outra opção que estará disponível é a de Camarão & Mel (a partir de R$ 77) (foto).