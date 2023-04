Vem aí o Road Show 2023 dos vinhos de Portugal

O evento é aberto para o público em geral e terá a presença de profissionais da área, degustação de mais de 200 rótulos, masterclasses e o Wine Game, que testará o conhecimento dos participantes sobre os vinhos de Portugal

Um dos eventos mais aguardados do ano, o Road Show 2023 dos vinhos portugueses acontecerá no dia 24 de abril, no hotel Windsor, no Setor Hoteleiro sul. O evento é aberto para o público em geral e terá a presença de profissionais da área, degustação de mais de 200 rótulos, masterclasses e o Wine Game, que testará o conhecimento dos participantes sobre os vinhos de Portugal.

Foto: Divulgação

Os vinhos portugueses estão na lista dos preferidos pelos brasileiros como o de melhor custo-benefício. As feiras e eventos deste setor são importantes para os profissionais adquirirem mais conhecimento e se aperfeiçoarem. Ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade para o público em geral também conhecer mais sobre os vinhos, os produtores e a cultura portugueses.

Neste “road show” terá rótulos das mais variadas regiões vitivinícolas de Portugal, como Douro, Alentejo, Lisboa, Dão, Bairrada, dentre outras. Além disso, os participantes terão a oportunidade de provar variedades de uvas autóctones, ou seja, originárias deste país, a lista é extensa com mais de 250 castas, como a Touriga Nacional, Trincadeira, Rabigato, Arinto, Baga e Castelão.

Quanto aos produtores que estarão presentes, muitos já conhecidos e outros que irão marcar presença pela primeira vez. Algumas adegas: Abegoaria Group, Adega Da Vermelha, Aveleda, Barcos Wines | Adega Ponte Da Barca, Cadeado, Carm, Carmim, Cartuxa – Fundação Eugénio De Almeida, Casa Ermelinda Freitas, Casa Relvas, Dona Maria- Julio Bastos, Enoport Wines, Falua – Wine’s From Portugal, Herdade Do Peso, Casa Ferreirinha, J. Portugal Ramos Family Estates, José Maria Da Fonseca, Manuel Costa & Filhos, Quinta Da Devesa, Quinta Da Lapa, Quinta Dos Avidagos, Quinta Nova De Nossa, Senhora Do Carmo, Real Companhia Velha, Rocim Wines, Vercoope.

Na programação do evento, estão previstas masterclass sobre vinhos portugueses com a jornalista especializada em vinhos e Sommelière , Etiene Carvalho, experiente na área de Comunicação Social, redes sociais e educação, formação e divulgação de conteúdo enogastronômico, degustações, palestras e muito mais.

Foto: Divulgação

O visitante poderá ainda participar dos Wine Games, onde testará seus conhecimentos de vinhos portugueses. A ideia é que os visitantes tenham a oportunidade de descobrir toda a riqueza dos sabores proporcionados pelos vinhos lusitanos.

Foto: Divulgação

Para participar desse evento é preciso que a pessoa interessada, profissional ou não, se cadastre nos links abaixo:

Inscrições para profissionais | Inscrições para o público em geral

Foto: Divulgação

Meus vinhos “queridinhos” para harmonizar com o menu da Páscoa

A Páscoa é um dos feriados mais importantes para mim, por razões religiosas. Nasci numa família católica, no interior do estado do Espírito Santo, e a tradição forte que mais temos para esta época do ano é a Torta Capixaba, feita principalmente com palmito fresco e bacalhau (há várias versões com frutos do mar, mas eu prefiro só com bacalhau). O melhor para harmonizar com essa iguaria é vinho português branco. Posso enumerar uma centena de vinhos, como Covela Arinto, Dinamica Bica (Filipa Pato), Ribeiro Santo Encruzado, Régia Colheita DOC, entre outros.

Entendo que muitas pessoas prefiram acompanhar o bacalhau com vinho tinto. Neste caso, sugiro algo com taninos suaves, baixo teor alcóolico e boa acidez, como Ribeiro Santo Touriga Nacional, Vadio Baga, Dinamica Baga (Filipa Pato), Doravante Bairrada (Baga e Touriga Nacional) e Rocim Fresh from Amphora.

Agora se o menu inclui outros pratos de carne vermelha ou porco, indico um vinho que provei semana passada: Boya Cabernet Franc, da vinícola chilena Garcés e Silva. Para os pratos com peixes e frutos do mar, sugiro Antico Rosone Trebbiano e Chardonnay, da vinícola italiana Caviro.

Desejo a todos uma Páscoa santa e que desfrutem de um bom vinho com sua família!