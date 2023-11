Vem aí a Wine Fair 2023

Organizada pela Videira Vinhos e Rota do Vinho, a feira está em sua 10ª edição e é considerada uma das maiores do setor em Brasília

A Wine Fair 2023 já tem data marcada! O evento será realizado no dia 23 de novembro, no clube Ascade, e contará com mais de 300 rótulos de 15 países para degustação, entre espumantes, brancos, rosés e tintos.

Organizada pela Videira Vinhos e Rota do Vinho, a feira está em sua 10ª edição e é considerada uma das maiores do setor em Brasília. Serão vinhos dos mais variados estilos, incluindo alguns de reconhecimento mundial. Para acompanhar a degustação, haverá um buffet de frios.

A feira tem início às 18h e se encerra às 22h30. O evento será aberto ao público, que terá a oportunidade de degustar excelentes vinhos, além de adquirir garrafas com preços especiais e descontos de até 30%. As promoções se estenderão aos dias 24 e 25 de novembro para compras na Rota do Vinho, na 410 Sul.

Os ingressos do 1º Lote já estão à venda, no valor de R$ 199, com quantidade limitada. Venda pelo Sympla e nos pontos de vendas: Rota do Vinho Adega & Wine Bar (410 Sul) | Forneria Parole (SHIN QL 16 – Lago Norte).

Vinhos e Black Friday

Esta é a melhor época para se comprar vinhos! Muitas importadoras e e-commerce já começam na próxima semana a soltar suas promoções.

Um ótimo site para o amante do vinho navegar e fazer boas compras é o Divvino, que possui rótulos com até 70% de desconto. Sócios do clube de assinatura ClubeD terão mais 15% de desconto.

Além de trazer algumas novidades como vinhos veganos e de baixíssima produção, como os espanhóis da classificação Vinos de Pago, produzidos pela Bodega Mustiguillo, o Divvino também aposta em rótulos elaborados com uvas raras, como a Merseguera, da Finca Merseguera.

Outro lançamento são os vinhos de baixa caloria. Assinados pela gigante Concha y Toro, os rótulos Casillero del Diablo Belight integram uma nova categoria global de produtos com baixo teor calórico. Nas versões Sauvignon Blanc e Rosé, os rótulos têm apenas 65 calorias por taça (125 ml), teor alcoólico de 8,5% e mantêm a qualidade e as características de cada variedade. Em termos comparativos, geralmente uma taça de Sauvignon Blanc possui 89 calorias.

Os vinhos Casillero del Diablo Belight foram elaborados com uvas que amadurecem no início da temporada, o que permite obter cepas com menor teor de açúcar e, portanto, menor teor alcoólico, por meio de um processo 100% natural.

O Divvino, e-commerce de vinhos do Grupo Angeloni, entrega em todo o Brasil.