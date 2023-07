Travaglini: família, tradição e amor pela terra

A história da família Travaglini começa em 1920, quando Clemente Travaglini começou o cultivo e elaboração de vinhos em sua pequena propriedade

Quando pensamos nos vinhos da região do Piemonte, ao norte da Itália, logo vem à cabeça a imagem de uma garrafa de Barolo elaborado com a variedade da uva ícone dessa região, a Nebbiolo. Entretanto, o que muitas pessoas não sabem é que dentro da região do Piemonte existem outras denominações de origem. Uma delas é a Gattinara.

Gattinara é uma pequena cidade no coração do Alto Piemonte, aos pés do Monte Rosa. Este extraordinário lugar tem um “terroir” único, perfeito para o cultivo da uva Nebbiolo e elaboração de seus vinhos com complexidade, elegância e frescor.

A Denominação de Origem Gattinara (DOC) é uma das mais antigas da Itália, reconhecida em 1967 e se tornou Denominação de Origem Controlada e Garantida (DOCG) em 1990. Não existe cultivo de castas brancas nesta zona, e dos 100% de uvas tintas, 97% são Nebbiolo e 3% são divididos entre Croatina, Bonarda e Vespolina.

Foto: Cynthia Malacarne

A história da família Travaglini começa em 1920, quando Clemente Travaglini começou o cultivo e elaboração de vinhos em sua pequena propriedade. Em 1958, Giancarlo Travaglini herdou a empresa e a paixão do seu pai Arthuro e iniciou o progresso e evolução da vinícola. Neste ano, Giancarlo criou e patenteou o design da garrafa Travaglini.

A garrafa

O formato da garrafa Travaglini, idealizada por Giancarlo, tinha como finalidade reter os sedimentos, também conhecidos como borras, nesse espaço curvado da garrafa. Assim, o que chegava à taça era apenas o vinho límpido. Isso porque nos anos 1950 e 1960 ainda não haviam dominado a técnica de clarificação, e os vinhos podiam apresentar algumas substâncias sólidas. Por isso, Giancarlo criou a “garrafa decanter”, com um lado mais reto e outro mais bojudo.

A característica principal da uva Nebbiolo de Gattinara é o “terroir”, com um solo rico em minerais que confere uma personalidade distinta em relação a outros territórios da região do Langhe. Os vinhos elaborados com esta uva em Gattinara não possuem a intensidade dos Barolos e Barbarescos, mas apresentam maior delicadeza, elegância e frescor, apesar de terem estrutura.

Toda essa característica única da Nebbiolo de Gattinara é a origem do solo vulcânico, que é o único lugar no mundo onde é cultivada essa variedade neste tipo de solo. Com isso, os vinhos Gattinara têm um impacto diferente em nosso paladar com grande frescor e salinidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Linha de vinhos Travaglini. Foto: Cynthia Malacarne

Cinzia Travaglini 2021 é o entrada de gama da vinícola. Aqui, o foco foi o frescor, com uma maturação de um ano, em aço inox, e três meses em grandes balseiros de madeira. É um vinho amigável, descomplicado e que deve ser servido um pouco mais fresco. Harmoniza com pratos mais simples, como tábua de queijos, pizza.

Foto: Cynthia Malacarne

Gattinara Classico 2019 é um vinho que representa todo o território. Travaglini é a única vinícola desta região que possui videiras das quatro colinas, e este vinho é elaborado com uvas de todos esses vinhedos. Este vinho envelhece por quatro anos em grandes tonéis de carvalho da Eslovênia. Possui grande complexidade de aromas no nariz e boca, com tanino firme e persistente, com frescor.

Gattinara Tre Vigne 2018 é elaborado com uvas de três vinhedos. Cada vinhedo expressa uma característica diferente ao vinho. O primeiro vinhedo com rocha profunda e maior percentual de argila dá maior impacto a cor; o segundo vinhedo é bastante rochoso e mineral; e o último é o mais alto, que entrega o frescor e acidez ao vinho.

Foto: Cynthia Malacarne

O Gattinara Riserva 2016 envelhece 30% em barricas de carvalho francês e 70% em grandes tonéis de madeira de Eslovênia. Em termos aromáticos, possui toques de especiarias e baunilha. Representa um Gattinara mais moderno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Cynthia Malacarne

Toda a linha de vinhos Travaglini Gattinara está à venda na loja da World Wine no ParkShopping.

Vinhedo Girassol lança nova safra de vinhos autorais com direito a playlist musical exclusiva

O Vinhedo Girassol está localizado em Cocalzinho (GO), fundado pelo empresário Melchior Resende, é o pioneiro no plantio de videiras na região.

Foto: Divulgação

Famoso pelo vinho Terroir Girassol Syrah que despertou o interesse dos apreciadores desta bebida pela sua elegância e complexidade aromática. O vinhedo acaba de lançar o vinho Magnético Syrah 2021 e para celebrar preparou uma seleção musical para enriquecer a experiência do degustador.

Estamos presenciando um momento muito especial do cenário produtivo de vinhos finos e novas regiões despontando com ótima qualidade. O vinhedo Girassol surge entre os três principais produtores de vinhos e uvas viníferas de Goiás, nas proximidades do DF, e acaba de lançar a sua primeira safra de vinhos autorais de 2023. Além do carro-chefe da casa, o Terroir Girassol Syrah, a novidade de estreia é o Vinho Magnético Syrah 2021, que apresenta em sua composição elementos orgânicos, biodinâmicos, quânticos e homeopáticos ressaltando o caráter funcional, tecnológico e sustentável de seu sistema produtivo. Para celebrar a nova produção, foi preparada uma playlist musical com o intuito de enriquecer a experiência de degustação de todos aqueles que valorizam uma boa taça da bebida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Abrangendo ritmos que variam entre o jazz, blues, soul, rock até a música clássica erudita, a ideia de criar uma seleção musical para acompanhar a nova aposta da casa veio diretamente do empresário, viticultor e terapeuta holístico Sérgio Resende, que dirige o vinhedo localizado na encosta das montanhas de Cocalzinho, desde 2015. O vinho Magnético Syrah teve seu rótulo desenhado sob a curadoria da artista plástica Maria Antonieta Moreira Paz.

“A ideia da playlist é proporcionar uma experiência única e imersiva, permitindo que o ouvinte se sinta no próprio vinhedo enquanto realiza uma viagem enogastronômica por meio do estímulo musical. Com isso, além de ajudar na apuração dos sentidos no momento do consumo, a iniciativa também ajuda a colocar o Cerrado Goiano em evidência, permitindo que os vinhos da região sejam reconhecidos não somente pela sua excelente qualidade, mas também por proporcionar uma bagagem cultural que transcende o campo da gastronomia”, ressalta Sérgio Resende.

Localizado a 65 km de Brasília e também conhecido por promover passeios ecoturísticos nos 3,2 hectares de plantação de Uvas Syrah, que já se encontram na terceira safra desde o plantio em 2015, o Vinhedo Girassol ganhou notoriedade com a produção do Terroir Girassol Syrah, vinho feito inteiramente com a casta de origem francesa. Sucesso entre críticos e consumidores, o terceiro vinhedo estabelecido no estado de Goiás se destaca por produzir uma bebida encorpada e elegante, de boa acidez, que apresenta aromas complexos com nuances de frutas negras e vermelhas, tabaco, chocolate, cassis e hibisco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação

“O inverno seco, a ausência de chuvas no período de maturação e a amplitude térmica presentes na região de Cocalzinho favorecem significativamente o período das safras, o que também contribui para a qualidade final dos vinhos. Após 10 anos apostando nas uvas Syrah, faremos uma total revitalização do vinhedo onde pretendemos iniciar a produção de mais duas castas distintas, Cabernet Frank e Barbera, para que possamos continuar contribuindo com o crescimento econômico, gastronômico e cultural da região”, conclui Sérgio Resende.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para curtir a experiência completa de degustação do Magnético Syrah 2021, ouça abaixo a playlist do Spotify: