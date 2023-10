Sensi Vini busca fortalecer marca no Brasil

Vinícola italiana promove várias ações para aumentar seu espaço no mercado brasileiro de vinhos

Localizada no coração da belíssima região da Toscana (Itália), com produção de vinhos desde 1890 e reconhecida como uma das maiores vinícolas italianas, a Sensi Vini possui tradição familiar e, no Brasil, é representada pela importadora brasiliense Del Maipo.

A Sensi Vini possui como filosofia elaborar vinhos genuínos, que expressam as características do lugar onde é produzido. Com 54 mil hectares de vinhos, sendo 30% orgânicos, a Toscana é uma das regiões líderes na produção de vinhos DOC. Lá, estão alguns dos rótulos mais prestigiados do mundo. É nessa área que está situada especificamente a rede de produção da Sensi, além dos 80 hectares de vinhedos orgânicos cultivados na fazenda familiar nas Colinas, entre as cidades de Vinci e Florença.

“Essa história de trabalho e dedicação ao longo dos anos tem referências incontestáveis à qualidade e sustentabilidade aliados à tecnologia de ponta. A Sensi produz vinhos que expressam o respeito ao seu território, além de matérias-primas perfeitas e a capacidade de exprimir a tradição e inovação”, afirma Massimo Sensi, proprietário da vinícola.

Com sua marca fortemente consolidada em diversos países pelo mundo como Estados Unidos e Canadá, agora a Sensi busca apresentar toda sua essência e fortalecer sua imagem em novos países com forte potencial de mercado, como o Brasil. Com o apoio de parceiros como Villa Italyca e a Del Maipo, a Sensi Vini vem desenvolvendo ações totalmente voltadas para o público brasileiro, por meio de participação em importantes feiras e promoção de eventos e degustações dirigidas.

No fim do mês de setembro, a Sensi e sua importadora receberam convidados no restaurante Praça São Lourenço, em São Paulo, onde alguns dos principais rótulos foram apresentados pelo sommelier Gianni Tartari, como o lançamento do 18K Pas Dosé – Prosecco Velvet Edition. Atenta ao calendário anual brasileiro, a vinícola também marcou presença no Prowine 2023, realizado entre os dias 03 e 05 de outubro, também em solo paulistano.

Em Brasília, diversas ações de divulgação da marca Sensi Vini movimentaram a cidade, como a 3ª edição do Dia do Vinho Ticiana Werner; o concorrido jantar harmonizado do Dom Francisco Restaurante, assinado pelo chef Francisco Ansiliero; e a participação na Confraria Cultural do restaurante Piselli (Iguatemi), que, todo fim de mês, sob o comando do restaurateur Juscelino Pereira, promove um momento de trocas de experiências e vivências, unindo gastronomia e vinhos de diversas regiões da Italia. No Piselli, o gerente da Sensi Vini, Adalmir Pinheiro, ministrou um workshop com apresentação de cinco de seus rótulos.

A Sensi firmou parceria com a Del Maipo em 2021. A aliança se deu através do intermédio da Villa Italyca, representada pelo empresário Adalmir Pinheiro, brasileiro erradicado na Itália há 25 anos e grande fomentador da enogastronomia italiana. A empresa atua na exportação de food&wine direto de produtores italianos para distribuidores no Brasil. “Outro valor que norteia as diretrizes da Sensi Vini é a de construir relacionamentos humanos profundos, escolhendo como parceiros pessoas e empresas apaixonadas por sua história e seus vinhos que representam adequadamente a marca que é acima de tudo a elegância da Toscana”, ressalta Massimo.

Conheça os premiados no 13º Concurso de Espumantes Brasileiros

Como prometido na coluna da semana passada, é hora de conhecer a lista de premiados do no 13º Concurso de Espumantes Brasileiros, promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). Foram 505 amostras analisadas. Destas, 172 acabaram premiadas, sendo 6 medalhas Sabre de Ouro, 13 Grande Ouro e 153 Ouro. Compuseram o júri 54 avaliadores, entre enólogos, sommeliers, jornalistas, escritores e influencers do mundo do vinho.

O concurso foi marcado por novidades. Uma delas foi a representatividade de oito estados brasileiros. Historicamente o concurso se delimitava aos espumantes produzidos no Sul do país, mas agora a produção nacional é muito maior, e o evento passou a abranger outras regiões.

Para o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), o enólogo Ricardo Morari, o espumante avança pelo Brasil, esbanjando toda sua qualidade e diversidade. “Quando a ABE resolveu fazer o Concurso do Espumante Brasileiro, em 2001, pensou em um projeto capaz de colocar o espumante brasileiro na vitrine nacional e internacional. E é isso que estamos fazendo desde sempre. Ver esta evolução em todos os sentidos nos enche de orgulho. Que mais e mais vinícolas continuem participando, mostrando ao Brasil e ao mundo que os espumantes brasileiros são espetaculares”, destaca.

Não teve medalha de prata, nem de bronze. Isso porque os 30% premiados — 172 espumantes — atingiram notas correspondentes a medalhas Grande Ouro (acima de 93 pontos) e Ouro (de 89 a 92 pontos). O alto nível dos espumantes vem chamando a atenção dos organizadores nas últimas edições, o que os levou a aumentar em 1 ponto cada medalha e, mesmo assim, todos os laureados receberam medalha de Ouro, ou seja, ficaram acima de 90 pontos. Aliás, conforme explica o presidente Morari, houve rótulos que obtiveram 89 pontos e, mesmo estando aptos ao Ouro, ficaram fora dos 30%.

Os seis vencedores da medalha Sabre de Ouro foram:

Categoria Espumante Branco Charmat

Gazzaro Branco Espumante Brut – Vinícola Gazzaro (Flores da Cunha – RS) Categoria Espumante Branco Tradicional

Pedrucci Espumante Brut Tradicional 2022 – Vinícola Pedrucci (Garibaldi – RS) Categoria Espumante Rosé Charmat

Garibaldi Espumante Prosecco Rosé 2023 – Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi – RS) Categoria Espumante Rosé Tradicional

Salton Évidence Cuvée Espumante Brut Rosé – Vinícola Salton (Bento Gonçalves – RS) Categoria Espumante Moscatel

Salton Espumante Moscatel – Vinícola Salton (Bento Gonçalves – RS) Categoria Espumante Nature

Família Bebber Espumante Nature – Vinícola Bebber (Flores da Cunha – RS)

Ficaram com as medalhas Grande Ouro os seguintes rótulos:

I Love Wine Espumante Moscatel Branco – Antônio Basso & Filhos – Vinho Canção (Caxias do Sul – RS) Monte Paschoal Dedicato Espumante Brut Champenoise – Basso Vinhos e Espumantes (Farroupilha – RS) Casa Valduga Premivm Espumante Moscatel – Casa Valduga Vinhos Finos (Bento Gonçalves – RS) Cave Antiga Espumante Moscatel 2018 – Cave Antiga Vitivinícola (Farroupilha – RS) Garibaldi Vero Espumante Brut Rosé 2023 – Cooperativa Vinícola Garibaldi (Garibaldi – RS) Valmarino Espumante Brut Tradicional 2018 – Estabelecimento Vinícola Valmarino (Pinto Bandeira – RS) Dom Naneto Espumante Moscatel Rosé – Indústria Vinícola São Luiz (Garibaldi – RS) Miolo Iride Espumante Nature – 10 anos Surlie 2012 – Miolo Wine Group (Bento Gonçalves – RS) Chandon Passion – Möet Hennessy do Brasil (Garibaldi – RS) Biografia Espumante Brut Rosé 2017 – Vinícola Máximo Boschi (Bento Gonçalves – RS) Casa Perini Espumante Branco Cristal Demi-Sec – Vinícola Perini (Farroupilha – RS) Fenice Espumante Nature Branco 2018 – Vinícola Santa Augusta (Videira – SC) Zanella Espumante Blanc de Blanc Brut – Vinícola Zanella (Antônio Prado – RS)

Evento do fim de semana

A importadora Más Vino (306 Sul) realiza, neste sábado (7), a partir das 13h, um almoço com o chef Rafael Massayuki. É uma oportunidade para degustar os vinhos deliciosos do wine bar com a comida divina do chef Rafael. Reservas somente pelo telefone: (61) 98243-8778. Valor: R$ 149 (não inclui vinho).

