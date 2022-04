A rota do vinho de Brasília

Hoje, graças a tecnologia, a garra e união de um grupo de produtores a elaboração de vinhos é uma realidade

Hoje Brasília comemora 62 anos e esta coluna não poderia deixar de homenagear esta cidade vibrante e acolhedora.

Há alguns anos era impensável a produção vitivinícola na região do Distrito Federal. Hoje, graças a tecnologia, a garra e união de um grupo de produtores a elaboração de vinhos é uma realidade.

A maioria das propriedades que estão investindo no cultivo da uva, para produção de vinho, está localizada na região do PADF. Alguns fatores, como solo e clima foram determinantes para a escolha do local de plantio. Além da tecnologia utilizada, como a dupla poda e a colheita das uvas no inverno.

Atualmente é possível conhecer essas vinícolas e provar seus vinhos. Há um investimento grande em enoturismo na região. Todas as visitas devem ser agendadas com antecedência.

Assim, para celebrar o aniversário de Brasília entrevistei alguns dos produtores que estão elaborando vinhos, de qualidade, nesta cidade. No vídeo abaixo vocês poderão conhecer cada um deles, saber suas histórias, os desafios, as soluções encontradas, a união do grupo, e o principal a paixão pelo mundo do vinho.

Confira a entrevista especial que fizemos com alguns produtores do quadrado

Agradeço aos produtores que aceitaram participar desta homenagem a cidade de Brasília, em especial a Marina Malheiros da Casa Vitor @casavitor.vinhos; Isabela Bonato da Oma Sena @omasenavinhos; Alexandre Ahlert da Vista da Mata; Renata Sanches e Fabrício Marchese da Marchese Vinhos e Vinhedos @marchesevinhos; e Ronaldo Triacca da Villa Triacca @villatriaccaecopousada.