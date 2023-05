Provei e Aprovei #8 – Pinot Grigio

Quem foi que disse que não se bebe vinho branco no outono? O vinho branco faz parte da minha mesa no ano todo, faça frio ou calor. Nesta semana, tive o privilégio de provar o vinho Pinot Grigio, Tenuta Sant’Anna, Venezia DOC, recém-chegado à loja de vinho Más Vino, na 306 Sul. O Pinot Grigio, produzido pela Tenuta Sant’Anna, é complexo no aroma e delicado no paladar, com um excelente sabor picante. É ideal para acompanhar uma boa refeição, desde saladas a pratos com peixes e frutos do mar. Preço: R$ 149,00

Onde comprar: Más Vino – CLS 306 Bloco B Loja 20 – Asa Sul, Brasília – DF