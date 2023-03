Provei e Aprovei #4 – Wine Else?

O ‘Provei e Aprovei’ deste sábado é muito especial porque tive a oportunidade de conhecer o produtor deste vinho

O ‘Provei e Aprovei’ deste sábado é muito especial porque tive a oportunidade de conhecer o produtor deste vinho, o francês Fabian Castaing.

Wine Else? Merlot, Fabian Castaing, 2002, Sudoeste da França, mais precisamente da cidade de Cunèges, perto de Bergerac e a 100 km de Bordeaux. A família elabora vinhos há mais de 120 anos. Todos os seus vinhedos são orgânicos e os vinhos possuem essa certificação na França.

O solo argilo-calcário aporta ao vinho um frescor marcante, o que o torna fácil de beber e harmoniza muito bem com pratos de carne vermelha, porco, frango, pato até queijos. Com teor alcóolico de 13,5%, é um vinho para ser degustado em qualquer estação do ano, inclusive nos dias mais quentes. No nariz, sobressai os aromas de frutas vermelhas frescas, enquanto na boca possui persistência, acidez e taninos firmes.

A importação desse vinho para o Brasil é feita por Bertrand Brebion, que reside em Brasília-DF. Aqui, seus vinhos são vendidos, em média, por R$ 180, em diversos locais:

Meat House Prime, CLN 201, Asa Norte

IVV Swinebar, CLN 314, Asa Norte

Na Varanda Wine Bar, CLS 408, Asa Sul

Single e Gastrobar, CLS 306, Asa Sul

Têta Cheese, CLS 103, Asa Sul

Para quem quiser provar esse e outros vinhos do produtor Fabian Castaing, haverá um jantar harmonizado na próxima quarta-feira (29), no bar e restaurante Têta Cheese. Serão servidos quatro pratos acompanhados com quatro rótulos de Fabian. Para mais informações, entre em contato com o restaurante.

Fotos: Cynthia Malacarne