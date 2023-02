Prepare a pipoca e a taça de Chardonnay! Veja 10 filmes sobre vinhos

Na coluna de hoje, decidi trazer sugestões de filmes sobre vinhos que você não pode deixar de assistir

Acabou o Carnaval e o fim de semana pede paz, sossego e um bom filme, seja para assistir sozinho ou acompanhado. As produções do cinema que desvendam os mistérios do vinho são uma forma brilhante de aprender e apreciar o mundo enófilo.

Os filmes aqui sugeridos estão todos disponíveis em plataformas de streaming. Confira:

Uncorked (2020)

O filme conta a história de um rapaz que quer se tornar um sommelier, mas que o pai queria que ele assumisse o restaurante da família. O longa é alegre, leve e mostra a preparação deste jovem para se tornar um grande profissional do vinho. Uma ótima introdução para os apaixonados pelo mundo do vinho. Disponível na Netflix.

Foto: Divulgação

Um Ano na Borgonha (2013)

Este documentário acompanha o dia a dia de sete famílias produtoras de vinho em uma das regiões vitivinícolas mais lendárias do mundo, a Borgonha, na França. Onde assistir: Amazon Prime e Fubo.

Red Obsession (2013)

Este documentário destaca-se por ser um dos primeiros a mostrar a constante luta do produtor de vinho, especificamente o francês, para atender a demanda da China, onde a bebida é símbolo de status. O que acontece quando a demanda supera a oferta? Diponível na Amazon Prime Video.

O Segredo de Santa Vittoria (1969)

Lindo, comovente, merecedor de todos os prêmios que conquistou. Um clássico! Conta a luta de enólogos oprimidos de Santa Vittoria, na Itália, que precisam encontrar uma maneira de proteger seus preciosos dos nazistas. Disponível: Amazon Prime

Foto: Divulgação

Somm (2013)

Relata a paixão, a dor e a insanidade do que significa se tornar um Master Sommelier. Aqui você irá encontrar grandes nomes do mundo do vinho quando eram apenas iniciantes. Assista em Amazon Prime e SommTV.

Sour Grapes (2016)

Este documentário é sobre um falsificador que fraudou colecionadores de vinhos de luxo em milhões de dólares. Disponível em Netflix e Amazon Prime.

You Will be my Son (2011)

Este filme tem como cenário um vinhedo de prestígio em St. Emilion, famosa região de Bordeaux, na França. O pai deixa sua vinícola de herança para seu filho, mas não acredita que ele tem condições de seguir com o negócio. Disponível no YouTube.

Blood in to Wines (2010)

Não poderia faltar na lista um filme que cobre os lados mais excêntricos do mundo do vinho. O protagonista Maynard J. Keenan, enólogo e cantor da banda de rock Tool, tenta atrair a atenção para a região vitivinícola do Arizona, nos Estados Unidos.

Bottle Shock (2008)

Baseado em fatos reais, Bottle Shock conta a história dos primórdios da indústria vitivinícola na Califórnia. Neste filme, pai e filho inscrevem seu vinho na degustação às cegas de 1976, que ficou conhecido como “o Julgamento de Paris”. Disponível no Amazon Prime.

Foto: Divulgação

Barolo Boys (2014)

Para provar que nem tudo no mundo do vinho gira em torno da França, este documentário conta a história explosiva e turbulenta da região italiana de Barolo e seus fanáticos enólogos apaixonados pela uva Nebbiolo.

Primeira degustação vertical do vinho Madai – vinícola Thera

O Wine bar Más Vino (306 Sul) irá promover a primeira degustação das safras 2017, 2018, 2019 e 2020 dos vinhos Madai, da vinícola brasileira Thera, situada em Santa Catarina.

A degustação será conduzida pelo sommelier da casa Daniel Carneiro, no dia 15 de março, às 20h. Será uma oportunidade de acompanhar a evolução do vinho desta vinícola que está cada vez mais inserida entre as melhores do Brasil.

O valor da degustação é de R$ 199, e as vagas são limitadas. Garanta seu lugar contactando a Más Vino no Instagram @masvinobrasilia ou pelo telefone (61) 98243-8778.

