Que tal desvendar e conhecer o mundo dos vinhos juntos?

Que tal conhecer o mundo dos vinhos de uma forma que você nunca viu!? Vamos conhecer, experimentar e vivenciar tudo o que envolve esse mundo? Sejam bem-vindos à coluna Vinhos e Vivências!

Estou muito honrada em ter sido convidada a escrever na coluna Vinhos e Vivências. Semanalmente, às sextas-feiras, vamos mergulhar juntos no mundo do vinho. Compartilharei dicas de harmonização, de seleção de vinhos, de enoturismo, além de informações técnicas, novidades e tendências.

Para quem ainda não me conhece, vou fazer uma breve apresentação. Sou enóloga de formação, tenho mestrado em viticultura e enologia pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Além de especialista em vinhos franceses, certificada pela French Wine Scholar.

Entretanto, esta não foi a minha única profissão, também sou formada em Direito e exerci a advocacia por mais de 15 anos, mas meu coração sempre foi do mundo do vinho. Em 2016, deixei minha carreira como advogada e segui meu sonho de aprofundar meus conhecimentos nessa área. Não foi fácil deixar uma carreira estável, com bom salário, depois dos 37 anos de idade, com filha pequena, Alice tinha 2 anos, e meu marido precisou morar no Iraque, por questões de trabalho. Ainda assim, mudei para Lisboa e recomecei.

Em Portugal tive a oportunidade de trabalhar em vindimas, aprender o ofício da enologia, ou seja, fazer o vinho, vinificar. Depois de 3 anos em Portugal, nos mudamos para o Chile, agora com toda a família reunida.

Fui convidada pela Universidade do Chile para fazer uma pesquisa sobre as características químicas e físicas dos vinhos rosés chilenos, foi um ano de muita pesquisa laboratorial e estudos, o que originou a minha dissertação de mestrado. Além disso, fundei uma empresa de enoturismo especializado e dava aulas sobre vinhos.

Regressamos ao Brasil em agosto de 2020, apesar de não ter nascido em Brasília, tenho muito amor por esta cidade. Fui muito bem recebida novamente pelo meu país, apesar da pandemia, continuei dando aulas de vinhos online, fui convidada pela empresa World Wine para inaugurar a loja de Brasília e ser sua supervisora, deixei a empresa no final do ano passado para seguir com um projeto pessoal. Atualmente, sou co-fundadora da empresa Vinespumante, representamos algumas vinícolas francesas e portuguesas no Brasil. Além disso, sigo com meu ofício de educadora, amo dar aulas sobre vinhos e sempre estou dando aulas pelos bares de vinhos desta cidade.

Após essa breve apresentação, gostaria de convidar a todos os leitores do Jornal de Brasília para acompanhar a coluna Vinhos e Vivências, meu objetivo é tornar essa coluna bem dinâmica e interativa, o leitor terá espaço para deixar suas dúvidas e compartilhar suas vivências com o vinho. Nesta sexta-feira, vou contar um pouco sobre minha experiência na feira de vinhos, Wine Paris, que ocorreu na França, no final de fevereiro. Visitei o recém-inaugurado museu de champanhe, Pressoria, na cidade de Aÿ, na região de Champanhe. Além de deixar dicas de como escolher o espumante correto para uma harmonização perfeita.

Gostaria de ressaltar que o vinho brasileiro será sempre divulgado nesta coluna. Tenho muito orgulho do trabalho que os viticultores e enólogos brasileiros estão a realizar, bem como toda a evolução em qualidade que alcançamos na última década. O brasileiro precisa conhecer mais os vinhos nacionais.

Por fim, agradeço ao Jornal de Brasília por esta oportunidade e confiança em meu trabalho, e aos leitores espero poder ser uma ferramenta que os ajudará a compreender este vasto mundo do vinho.