Enólogo elabora vinho em homenagem aos 63 anos de Brasília

“Tom – Água de Beber” relembra a canção feita por Tom Jobim e Vinícius de Moraes para a capital federal e vem com uma playlist exclusiva

Há três anos, o enólogo Carlos Sanabria escolheu Brasília para morar e estabelecer sua loja de vinhos brasileiros. Natural de Bento Gonçalves-RS, Sanabria deixou os Pampas e veio para o Cerrado trazendo na mala seu conhecimento em enologia e a paixão por vinho nacional.

Sanabria decidiu morar na capital federal porque, na sua visão, a cidade estava aberta à inserção dos vinhos nacionais. Há cerca de dois anos, o enólogo inaugurou o Sanabria Vinhos, seu wine bar na 407 Norte. Lá, ele vende vinhos brasileiros e proporciona experiências incríveis, como degustação, harmonização de queijo e chocolate com vinho. A loja permite ainda que o cliente faça seu próprio blend — inclusive, será lançada, em breve, a experiência alfajor e vinho.

Já instalado em Brasília, o profissional lançou, no ano passado, um vinho em homenagem à cidade e, neste ano, está lançando um segundo rótulo nesta linha. O vinho tinto ‘Tom – Água de Beber’ é elaborado com a casta Teroldego, emblemática da região do Trentino, na Itália, mas pouco conhecida pelos brasileiros. As uvas chegaram ao Brasil trazidas pelos imigrantes italianos. Foi vinificado na Serra Gaúcha, envelhecido durante 12 meses em barricas de carvalho francês de primeiro uso e produzidas apenas 400 garrafas.

Logo de cara, o vinho chama a atenção pelo seu belíssimo rótulo, desenhado pela artista plástica Stephanie de Paula. Foto: Cynthia Malacarne

Como sempre digo, um dos grandes valores do vinho é a sua história, e neste caso, não poderia deixar de contar um pouco a inspiração histórica que levou Sanabria a idealizar este vinho. Segundo o enólogo, a ideia foi homenagear Brasília com Tom Jobim e Vinícius de Morais, que, em 1959, vieram para cá e se hospedaram no Catetinho, que, na época, era hotel e a morada de Juscelino Kubitschek. Tom e Vinícius foram convidados para compor o hino do Alvorada e, ao andar pelo local, se depararam com uma nascente de água, que até hoje se encontra atrás do Museu do Catetinho. Ao beber dessa água, perguntaram aos seguranças se essa água era de beber e ouviram a seguinte resposta: “Sim, camará”. Então, neste local, os artistas compuseram a primeira música em Brasília, “Água de Beber” um ícone da Bossa Nova.

Ainda sobre o rótulo do vinho, outra informação importante é que há um QR code onde é possível ler a ficha técnica e também ouvir uma playlist com músicas recomendadas pelo enólogo para o momento em que o cliente for degustá-lo.

O vinho “Tom – Água de Beber” pode ser adquirido na loja Sanabria Vinho e custa aproximadamente R$ 240.