Um prato-cheio para celebrar

Um jeito diferente de construir Brasília

Com o passar dos anos, nossa capital vai encontrando formas de compor um mosaico superinteressante de sotaques, personalidades, cores e sabores. Futuramente, poderemos entender que Brasília é o ponto de encontro do país inteiro, principalmente no que diz respeito aos sabores e aromas que a cidade exala. Alguns chefs têm trabalhado arduamente para compor esse cenário. Entre eles, a chef Renata Carvalho (foto) que já ajudou tanto nesse cenário com suas criações no Loca como Tu Madre, Ancho e hoje nos encanta fervorosamente no delicioso e espetacular Casa Mar (306 sul) e nas unidades e Ricco Burger (306 sul, 206 norte, Lago Sul, Mané Mercado, Águas Claras e Park shopping). Celebrar o aniversário da capital também é celebrar quem imprime uma identidade diariamente na nossa gastronomia.



Pratos com nome e sobrenome

Prato Sr. Gilberto Salomão, do Aragon Concept Brasília. Crédito: Divulgação.

Um dos restaurantes mais interessantes do momento, o Aragon Concept Brasília – localizado no Pontão do Lago Sul –, preparou um presente incrível celebrar os 64 anos da capita federal: um menu em homenagem ao quadradinho brasileiro. Batizado de Executivo Clássicos da Capital, o cardápio traz entradas inspiradas em grandes comidas e nomes brasilienses. As entradas são exemplos disso: Dom Bosco (bruschetta com pepperoni e figo em calda) e salada Sarah Kubitschek (mix de folhas, alface-americana, uva, manga, cenoura e molho de iogurte). Nos principais, o Sr. Gilberto Salomão – na foto – dá nome ao filé-mignon ao molho rotti, acompanhado de mil-folhas de batata e legumes caramelizados; Juscelino Kubitschek, um modernista nato, celebra a cozinha de fusão na elaboração de coxa e sobrecoxa desossada, servidas com risoto de linguicinha de Formiga (MG), enquanto Oscar Niemeyer faz a linha carioca clássico no picadinho de filé-mignon, arroz branco, farofa e ovo poché, dentre outros nomes que deixaram suas marcas por aqui. O menu está disponível de segunda a sexta, de 12h às 16h. O valor para as duas etapas (entrada + prato principal) é de R$ 79,90 por pessoa.



Celebre o Dia Mundial do Churrasco

Porterhouse, na Fogo de Chão. Crédito: Divulgação.

Nesta quarta-feira (24) será comemorado o Dia Mundial do Churrasco. Para celebrar a data icônica, a Fogo de Chão colocou o Porterhouse, o “Rei das Steaks”, no rodízio da casa até o fim de abril. A Fogo de Chão oferecerá o Porterhouse que reúne três cortes superpremium, uma junção perfeita entre a suculência, a maciez e o sabor do filé-mignon, a alcatra e o New York strip numa única peça, temperada e assada no próprio osso, realçando seus sabores naturais. Valor por pessoa: R$ 215.



Dupla comemoração

Picanha do Candango, do Mandaka. Crédito: Divulgação.

Para honrar a tradição da casa e homenagear os brasilienses, o restaurante Mandaka criou a Picanha do Candango – Picanha Angus (600g) sob a cama de um delicioso pão de alho com queijo, a R$ 149 – em celebração ao Dia Mundial do Churrasco (24/4) e os 64 anos de Brasília. O prato foi pensado para compartilhar entre amigos no restaurante mais nordestino do DF, que tem três unidades: em Águas Claras, Taguatinga e Guará.



Petiscos com a cara de Brasília

Petisco da Toca do Peixe para o festival Comida di Buteco. Crédito: Raphael Ribeiro.

No mês em que Brasília completa 64 anos, três participantes do festival – Ranchão (Águas Claras), Toca do Peixe (Núcleo Bandeirante) e Pança Cheia (Sobradinho) – elaboraram petiscos inspirados na capital federal e investiram na apresentação criativa. O Toca do Peixe, por exemplo, celebrou a arquitetura com um petisco delicioso em montagem que lembra a Catedral (foto). “Brasília já é uma das capitais mais botequeiras do Brasil. Todo bairro, toda cidade tem bares de tradição. E eles deveriam participar do concurso, já que o festival alavanca as vendas em torno de 30% a 40% durante o período e fomenta a competitividade”, explicou o proprietário do estabelecimento, Lucas Freitas. O festival Comida di Buteco vai até o dia 25 de abril. Programação completa: comidadibuteco.com.br