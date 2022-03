A nova onda de bares de vinhos em Brasília

No último ano aumentou o número de bares de vinhos na cidade que, além de oferecerem uma grande variedade de rótulos e apostam na gastronomia para conquistar o público. Confira algumas dicas!

No intuito de descobrir novos lugares para indicar nesta coluna, no último mês visitei três casas e agora vou falar um pouquinho de cada uma delas.

O Más Vino, loja e bar de vinhos, localizado na 306 Sul, com mais de 400 rótulos, vem conquistando cada vez mais os apreciadores da bebida por apresentar vinhos com uvas pouco conhecidas pelo público brasileiro, métodos diferentes e vinícolas não muito comuns, sempre com sugestões ideais para quem gosta de provar novidades.

Além de argentinos, portugueses, uruguaios, espanhóis, franceses, italianos e brasileiros, eles têm ainda vinhos da Georgia e Romênia que valem a pena ser desvendados. A loja tem preços super convidativos com vinhos a partir de R$ 39,00 e uma programação especial também, com clube do charuto toda quinta-feira e música ao vivo sextas e sábados, tudo sempre regado à bons vinhos.

A proprietária Silvia, está sempre na busca de novidades, na última terça-feira degustei novos rótulos que farão parte da extensiva carta de vinhos deste wine bar. Eram vinhos da região da Borgonha, como o Pinot Noir do Domaine Damien Martin, do Veneto com o Prosecco DOC, o Valpolicella, o Ripasso e o Amarone, todos da Tenuta Sant’anna. Ponto alto também para as empanadas da casa, não deixem de prová-las!

Más Vino. Foto: Cynthia Malacarne Más Vino. Foto: Cynthia Malacarne Más Vino. Foto: Cynthia Malacarne

Outro bar de vinhos, recentemente aberto, que merece a atenção de todos que apreciam bons vinhos harmonizados com boa comida, é o Vino! Brasília, na 413 Sul, com aproximadamente 200 rótulos. A casa investiu na gastronomia, com um cardápio variado, que vai além dos petiscos.

Outro diferencial são os vinhos disponíveis em taça, com preço bastante acessível. Uma garrafa de 750ml serve 5 taças de 150ml, assim, cada taça sai por 1/5 do valor da garrafa. Isso permite ao consumidor provar mais vinhos, ampliando seu conhecimento.

Além disso, o Vino! Brasília possui seus próprios rótulos de espumantes elaborados em parceria com a vinícola gaúcha Quinta Don Bonifácio. Para quem quer aprofundar seus conhecimentos no mundo do vinho são oferecidos cursos e degustações guiadas.

Vino! Brasília. Foto: Cynthia Malacarne Vino! Brasília. Foto: Cynthia Malacarne Vino! Brasília. Foto: Cynthia Malacarne

Ainda na Asa Sul, outra loja e wine bar, inaugurado há mais ou menos 1 ano, o Na Varanda, localizado na 408 Sul, impacta pelo lindo jardim que possui nos fundos da loja. Claro que o ambiente e decoração contam, mas a carta de vinhos e petiscos também encantam. O diferencial da casa é a oferta de drinks, sendo o Negrone considerado um dos melhores de Brasília.

Durante a semana o Na Varanda possui várias ações promocionais como nas terças feiras o cliente tem 25% de desconto nos drinks e petiscos. Nas quartas-feiras oferece uma sequência de 5 vinhos, 1 taça de 150ml de cada vinho, por R$78,00, e nas quintas-feiras há dose dupla de garrafas selecionadas, geralmente são 2 vinhos, um tinto e um branco. Cada mesa tem direito a pedir 1 garrafa e terá outra gratuita.

Na Varanda. Foto: Cynthia Malacarne Na Varanda. Foto: Cynthia Malacarne Na Varanda. Foto: Cynthia Malacarne

Importante lembrar que Brasília tem muitos outros bares de vinhos, inclusive bem mais antigos, como o IVV Swine bar, La Cave e Wine Garden. E vocês conhecem algum desses?

Jardim Secreto – A mais nova experiência enograstronômica da cidade

Vocês já imaginaram um restaurante dentro do maior viveiro de plantas do Distrito Federal? O restaurante Jardim Secreto foi planejado dentro do Transplantas Garden Center, em Vicente Pires. O espaço ficou lindíssimo, com uma decoração incrível, num ambiente de ar puro e muito verde. Este projeto irá funcionar durante três meses, e as reservas deverão ser realizadas pelo site.

A cozinha é comandada pela renomada chef Leninha Camargo que possui a filosofia da cozinha afetiva, com o resgate de pratos típicos com releituras para a alta gastronomia.

No dia 22/03 foi a inauguração para a imprensa e convidados, tive a oportunidade de provar as delícias elaboradas pela chef Leninha, e confesso que amei tudo que provei. Desde a entrada com a pancetta em dueto de texturas e sabores, o prato principal com a frigideira de frutos do mar, com arroz caldoso de muqueca, à sobremesa banoffe, tudo muito bem executado, com ingredientes de alta qualidade e apresentação impecável dos pratos.

Cynthia Malacarne e a chef Leninha Camargo. Foto: Arquivo pessoal

Vamos harmonizar esses pratos?

1. Pancetta crocante com dueto de textura e sabores: vinho tinto das castas: Touriga Nacional, Castelão, Syrah, Cabernet Sauvignon, Malbec, Tempranillo e Garnacha.

2. Frigideira de frutos do mar: vinho branco das castas: Chardonnay (sem passagem por barrica), Sauvignon Blanc, Semillón, Chenin Blanc, Riesling, Alvarinho e Arinto.

3. Banoffe: vinho de sobremesa: Tokaj, Sauternes, espumante demi sec.

Mas essa coluna é de vinhos, não é mesmo? A Del Maipo é a parceira que está fornecendo vinhos para o local, não tive acesso a carta de vinhos, mas acredito que terá ótimas opções para o local.

Por que quando bebemos vinho tinto temos a sensação de secura na boca? O que seria essa sensação de adstringência?

A adstringência é uma sensação bem conhecida, mas difícil de definir, dado que é raro encontrá-la isolada das outras sensações. Está misturada com a acidez e com o amargor que tendem a reforçá-la e a confundir-se com ela. A adstringência confere uma impressão de secura e rugosidade.

Se passarmos a língua no palato, sobre as gengivas, dentes e lábios, percebemos uma resistência ao escorregamento, como se a língua estivesse se tornando rugosa e como se os tecidos da boca tivessem encolhido. É comum ter essa sensação ao comer caju, ou banana verde.

No caso do vinho tinto a adstringência é causada pelos taninos, estes são encontrados nas sementes e pele da uva. Quando na vinificação de um vinho tinto há extração intensa de taninos, por meio do esmagamento da uva, que pode acontecer através da pisa (pisamos as uvas) ou da prensa (máquina que irá fazer o trabalho de prensagem da uva), aumenta a sua adstringência. Esses vinhos devem ser degustados sempre acompanhados de comida, de preferência algum prato que contenha gordura, como carne vermelha, para suavizar a sensação de secura na boca.

Sugestões de vinhos tintos com taninos macios e pouca sensação de adstringência