Austrália e Brasil unidos pelo vinho

São Paulo recebeu, no último dia 18, a primeira Feira de Vinhos Australianos do país

No dia 18 de maio, ocorreu, em São Paulo-SP, a primeira Feira de Vinhos Australianos, que contou com o apoio da Australian Trade and Investment Commission (Austrade), órgão governamental australiano de promoção negócios. O evento recebeu a presença do diretor regional para as Américas da Wine Australia, Aaron Ridgway, e da embaixadora da Austrália no Brasil, Sophie Davies.

A feira foi concebida e organizada pelos empresários Greg Wallis e Priscilla Hennekam, que têm fortes conexões com o Brasil. Greg é australiano e trabalhou como Cônsul-Geral do governo e comissário sênior de Comércio no Brasil por nove anos; Priscilla é brasileira e australiana, especialista em vinhos australianos. Trabalha no setor de vinhos na Austrália há mais de sete anos e ficou conhecida na indústria de vinhos no Brasil por promover a união dos dois países através do vinho.

Embora a Austrália seja o quinto maior país exportador de vinhos do mundo, poucos deles chegam ao Brasil — menos de 0,5%. Mas Greg e Priscilla querem demonstrar que existem muitos vinhos australianos de ótimo custo-benefício ainda desconhecidos no país. Alguns destes, todos inéditos no mercado brasileiro, foram exibidos na Feira de Vinhos Australianos no último dia 18 e atraiu a atenção dos importadores, sommeliers e formadores de opiniões do Brasil.

Da direita para a esquerda: Aaron Ridgway, Greg Wallis, Priscilla Hennekan, Embaixadora Sophie Davies, Ana Carolina Bonamin e John Prowse.

Na verdade, houve um crescimento nas vendas de vinhos australianos no Brasil. Em 2022 foram 300% (de uma base baixa), resultando em US$ 4.2 milhões, colocando-nos entre os 30 principais destinos de exportação da Austrália em valor. Os australianos não acreditavam que poderiam competir com Chile e Argentina no território brasileiro, mas com o crescimento no ano passado, acredita-se que o vinho australiano pode ganhar espaço no país e atrair milhares de consumidores brasileiros.

13 vinícolas australianas, representando dez regiões produtoras do país estiveram presentes na feira. Foram 33 rótulos disponíveis para degustação com preços que variam de vinhos de entrada a super premium. Foi um evento B2B, destinado para importadores, sommeliers e formadores de opiniões.

As vinícolas participantes da primeira Feira de Vinhos Australianos no Brasil foram: Mollydooker Wines, Claymore Wines, Sorby Adams Wines, Mr. Riggs Wine Co., Two Range wines, Xanadu Wines, Mount Langi Ghiran, Yering Station, Tahbilk Winery, Dandelion Vineyards, Sister’s Run Wine Company, McPherson Wines e Boroka Wine.

São vinhos que nunca estiveram no Brasil e estão em busca de importadoras. Uma oportunidade única para as importadoras encontrarem vinhos australianos com bom custo-benefício. As vagas foram extremamente limitadas, somente para convidados exclusivos.

A feira teve como objetivo aumentar o conhecimento sobre os diferentes estilos de vinhos australianos e oferecer a oportunidade de degustar vinhos que não estão disponíveis no Brasil. Greg e Priscilla acreditam que ter um diferencial no portfólio dos vinhos internacionais pode ser algo atrativo para os consumidores brasileiros. “As culturas brasileira e australiana são muito parecidas em diversos aspectos. Quando falamos de vinhos, nós temos gostos similares. Em todas as apresentações de vinhos australianos que já realizei no Brasil os resultados foram incríveis, por isso acredito muito nessa união dos meus dois países, através do vinho”, afirma Priscilla.

O trabalho de Greg e Priscilla é promover os vinhos australianos no Brasil e auxiliar nas relações e acordos comerciais entre importadores brasileiros e os produtores de vinhos australianos, agindo como intermediários. Eles têm acesso a inúmeras vinícolas na Austrália.

Restaurantes de Brasília oferecem opções para comemorar o Dia Nacional do Vinho

O vinho ganhou um dia especial para ser celebrado no Brasil: 04 de junho. Os enófilos e apreciadores da bebida terão, neste domingo (4), a oportunidade de degustar um bom vinho em alguns restaurantes selecionados em Brasília.

Com uma atmosfera agradável, cardápios refinados e uma vasta seleção de rótulos nacionais e internacionais, os estabelecimentos gastronômicos da capital proporcionam momentos únicos para os amantes da bebida. Um desses lugares é o restaurante italiano Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras), que conta com mais de 150 opções para o público saborear.

“Nossa carta de vinhos é uma das mais honestas de Brasília ,com mais de 156 rótulos ao melhor custo benefício. Temos sugestões de diversas partes do mundo, que harmonizam com os mais variados tipos de pratos oferecidos na casa”, destaca a restauratrice Mariana Miranda.

Entre as opções, o Don Romano Rosso com blend de uvas tintas (R$ 82); e o Corbelli Nero D´avola (R$ 97). Ambos produzidos na Itália pela vinícola Castellani. Há também o espanhol Castillo San Lorenzo (R$ 86); o chileno Alto Madero Reserva Sirah (R$ 121); o argentino Gaia Red Blend (R$ 187); o francês Paul Mas Syrah (R$ 200); e o romeno Byzantium Rosso (R$ 160).

O Le Parisien (103 Norte) é outro que investe em excelentes opções. A carta da casa traz sugestões do Brasil, Argentina, Chile, França, Portugal, Espanha e Itália, como os vinhos brancos Urban (R$ 89) e Antawara (R$ 78). Entre os tintos, Quinta do Encontro (R$ 97), Faustino Rivero (R$ 106) e Laluca (R$ 110) são algumas das dicas.

“Essa é uma oportunidade para apreciar e valorizar a cultura vitivinícola do Brasil e do mundo. Por aqui, o país tem se destacado cada vez mais na produção de vinhos, conquistando prêmios internacionais e ganhando reconhecimento pela qualidade de suas vinícolas”, explica o chef Leandro Nunes.

