Você está pronto para ser um líder?

Na coluna anterior, discutimos o cerne da gestão de conflitos: a aceitação das divergências naturais de pensamento, sentimentos e de comportamentos. A essência da liderança reside em fomentar a cooperação espontânea entre equipes integradas, alinhadas com objetivos comuns, por meio de estratégias consensuais e do compartilhamento de ideias. O verdadeiro líder busca sempre o caminho do ganha-ganha, disposto a ceder desde que todos estejam dispostos a abrir mão de alguma forma. Em uma negociação bem-sucedida, todas as partes devem sair satisfeitas e se sentindo respeitadas, alcançando uma conclusão consensual para o conflito.

Para fechar essa temática, compartilho um teste para você descobrir se tem futuro ou está pronto para a liderança?

Responda às perguntas a seguir atribuindo a cada uma um número de 1 a 4, conforme este critério:

4 – Frequentemente

3 – Algumas vezes

2 – Raramente

1 – Nunca

Você conhece os resultados, os investimentos e os projetos da empresa?

Você se mantém informado sobre os outros setores da empresa, conhece suas dificuldades e comemora as vitórias deles?

Você auxilia todos, inclusive o seu chefe, a enfrentar novos desafios?

Você se mantém em constante contato com pessoas de fora da empresa?

Você participa da elaboração da missão, visão e valores da empresa e procura disseminá-los o tempo todo?

Você tem consciência de que é seu dever produzir lucro e criar uma empresa melhor?

Você repassa memorandos, relatórios e outras informações para pessoas que possivelmente não têm acesso a eles?

Você consegue resolver situações difíceis antes que elas se transformem em problemas?

Você forma alianças com pessoas de outras unidades visando conquistar metas conjuntas?

Você tem coragem de abordar temas que podem gerar desconforto na equipe, como prejuízos financeiros e conflitos não assumidos?

Você procura entender o ponto de vista de colegas de outras funções mesmo quando discorda dele?

Você administra seu tempo de maneira que mantenha um balanço saudável entre trabalho e vida pessoal?

Você sabe delegar, visando ter tempo para fazer novos negócios?

Você trabalha para que todas as realizações inovadoras das empresas sejam bem-sucedidas?

Você sabe ver o lado positivo dos momentos de crise, enxergando neles oportunidades para mudanças?

Você recorre aos valores pessoais ideais e aspirações quando descreve a direção estratégica da empresa?

Você recompensa e reconhece publicamente aqueles que contribuem para o sucesso da empresa?

Você procura aprender o máximo possível sobre o problema, antes de desistir ou se desesperar?

Você procura desenvolver planos de longo prazo, transmitindo-os para todos os que trabalham na sua unidade?

Você nunca deixa uma tarefa que considera importante para amanhã?

Você estimula a equipe a superar os seus limites?

Você envolve pessoas de todos os níveis na realização de importantes mudanças e decisões?

Você estabelece metas claras para sua equipe?

Você está atento às necessidades de longo e de curto prazo da equipe e da empresa?

Você cria mecanismos na empresa que estimulam o crescimento da equipe?

Você acredita sempre, mesmo quando os outros desistem?

Você procura montar um grupo cujos integrantes têm estilos, habilidades e pontos fortes diversificados?

Você tem uma palavra de estímulo quando os resultados não são satisfatórios?

Você escuta a opinião da equipe, sempre estimulando os colaboradores a pensar, participar e assumir novos desafios?

Você estimula as chefias a valorizar e os sentimentos de seus colaboradores?

Você dá feedback preciso e honesto?

Você procura colocar cada pessoa na função certa para ela?

Você sabe envolver todos os colaboradores com os problemas, projetos e ações da empresa?

Você é cooperativo, leal, ético e sempre cumpre o que promete?

Você dá retorno às reivindicações, solicitações, ideias e propostas?

Você tem humildade para aceitar as críticas como uma forma de transformar os erros em aprendizagem?

Você é ambicioso e quer sempre mais, tanto em relação às metas profissionais quanto à qualidade de vida?

Você procura criar um ambiente de trabalho agradável na empresa?

RESULTADO

Após preencher todos os itens, some o total e o divida por 38. Uma pontuação entre 3 e 4 indica que você tem futuro como líder. Um resultado abaixo de 3 sugere que, talvez, você precise se matricular com urgência em algum curso de formação em liderança.

Fonte: Você S.A( livro: O líder que faz a diferença, bispo Robson Rodovalho, PG. 114 a 119)