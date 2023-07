Quer chegar lá? Aprenda a se relacionar

Os relacionamentos na contemporaneidade são sinônimos de conquistas

Se relacionar para alcançar. Já ouviu frases do tipo: “Fulano tem QI, por isso conseguiu chegar lá” ou “Esse cara tem costas quentes”? Pois é. Vivemos nos tempos em que nutrir bons relacionamentos geram boas chances de te impulsionar para voos altos, resultando em uma vida bem-sucedida.

Para ilustrar esse cenário, nos últimos dias, tivemos um desfecho do embate entre os apresentadores do programa “Encontro”, da TV Globo, Patrícia Poeta e Manoel Soares. E como sempre, a corda se arrebentou para o lado mais frágil — ou para o rumo de quem não possui “costas quentes”. Sim, porque foi Manoel quem deixou a emissora sem motivo aparente, mesmo com o favoritismo do público entre ele e Poeta. O carinho e a empatia dos espectadores não foram o suficiente para mantê-lo na plim-plim.

Já Patrícia Poeta, que foi gerando antipatia no público por adotar um perfil de sabichona, força-barra, esnobe e ‘estrelinha’, permaneceu invicta no programa e ainda tirou férias enquanto Manoel deixava a Globo. Sabe-se que Poeta tem “costas quentes” na emissora carioca, já que foi casada por 16 anos com o atual diretor dos Estúdios Globo, o jornalista Amauri Soares, com quem tem um filho, Felipe Soares. O relacionamento dos dois foi finalizado em 2017, mas eles convivem de maneira amigável. Especula-se nas redes sociais que Amauri estaria envolvido na demissão de Manoel Soares.

Os boatos correram não apenas nas redes sociais. No programa ‘A tarde É Sua’, da RedeTV!, a apresentadora Sônia Abrão opinou dizendo que a Globo favoreceu Patrícia Poeta. Por outro lado, o canal ‘Virou Festa’ afirmou que Manoel tinha problemas de relacionamentos no programa ‘É de Casa’, também da TV Globo, e no ‘Papo de Segunda’, do canal pago GNT, e que, a partir disso, a emissora teria aberto uma investigação interna contra o jornalista.

Em meio a polêmicas e boatos a respeito da demissão, a Globo não divulgou nenhuma nota sobre os motivos que a levaram tomar tal decisão. Nem mesmo Manoel se queixou nas redes sociais sobre o episódio, apenas agradeceu pelo tempo em que esteve na emissora, afirmando que um ciclo havia chegado ao fim em sua vida.

Esse é um pequeno cenário real que denota a importância dos relacionamentos na vida pessoal e corporativa dos cidadãos nos dias atuais. Não se constrói uma trajetória de sucesso sem cultivar boas relações. Não basta ser eficiente e incrivelmente talentoso, é necessário jogo de cintura para permanecer inabalável.

Então, como cultivar bons relacionamentos?

Todos nós já vivemos situações na qual uma ou mais relações nos impulsionaram para algum lugar melhor. Também temos o cenário oposto, mas isso é assunto para outro artigo. Caso queira alavancar seus relacionamentos, atenção às dicas:

Empatia

Se colocar no lugar do outro sempre te levará à tomada de decisões mais assertivas. O que não queremos para nós, não faremos com ninguém.

Carisma

Ser cordial e amável com todos, preservando a essência natural de externalizar sempre nossa melhor versão, é imensamente bem-vindo. E cá pra nós, um sorriso no rosto contagia e pode mudar o dia de alguém.

Resiliência

Ser perseverante nos relacionamentos; não tratar as pessoas como se fossem descartáveis; saber que existem dias incríveis, mas também há os desafiadores. Jogar a toalha nas ocasiões desconfortáveis não é uma opção.

Inteligência emocional

Não podemos ‘estourar’, enraivecermo-nos, ignorar, julgar, exaltarmo-nos e depreciar as pessoas. Ninguém merece ser destratado por um rompante de fúria sua só porque você está mal-humorado.

Nada de egocentrismo

Viver para si, fazendo somente as próprias vontades, pode tornar-se uma enorme cilada, já que nós, seres humanos, dependemos uns dos outros, e nascemos para nos relacionar. Não caia na armadilha de se tornar solitário: o egoísmo poderá te levar para caminhos de frustração.

Excentricidade

Somos iguais por sermos diferentes e cada um de nós tem algo de bom pra compartilhar. Não tenha medo de ser quem você é. Seja autêntico.

O bilionário investidor Warren Buffett compartilha três atitudes fundamentais que podem ajudar a alcançar o sucesso em qualquer área da vida. Entre elas, está os relacionamentos: “Junte-se aos melhores.”