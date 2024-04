Oito dicas de filmes para maratonar e aprender no feriado

O feriadão bate à porta e você já está aí sonhando em aproveitar seu dia de descanso com um bom catálogo de filmes e muita pipoca. Hummm… coisa boa é um bom filme, principalmente, quando traz um conteúdo que nos agrega, não é mesmo? Por isso, preparei um top 8 com sugestões para você mergulhar na telinha, descansar e, ao mesmo tempo, aproveitar seu tempo de forma edificante. Confira e dê o play naquele que melhor combinar com seu momento pipoca!

Crédito: banco de imagens

8° – Um Lindo Dia na Vizinhança

O longa conta a história memorável de um apresentador talentoso, que brilhou por três décadas em um programa ao vivo, direcionado ao público infanto-juvenil. Baseado em fatos reais, a história de Fred Rogers (Tom Hanks) e seu imenso poder de comunicação é um exemplo de bondade, generosidade, empatia e genialidade, pois conseguiu encantar gerações de norte-americanos com uma linguagem lúdica e simples. Lançado em janeiro de 2020. Direção: Marielle Heller. Roteiro: Micah Fitzerman-Blue, Noah Harpster. Elenco: Tom Hanks, Matthew Rhys, Susan Kelechi Watson.



7° – Frost/Nixon

Como lidar com a repercussão da sua própria imagem? Você está preparado para a fama? Sabe reagir bem às críticas após a viralização de um conteúdo? Consegue conviver com o sucesso? Está preparado para a resposta da audiência? O Clássico Frost/Nixon conta a história de um jornalista que entrevista o ex-presidente Nixon em busca de respostas para um dos maiores escândalos norte-americano. Dirigido por Ron Howard, tem roteiro de Peter Morgan baseado em sua peça homônima, que dramatiza as entrevistas concedidas em 1977 pelo então presidente dos Estados Unidos Richard Nixon ao jornalista britânico David Frost.



6° – Garota Exemplar

Um longa com cenas chocantes, de prender a respiração. Garota Exemplar conta a história de um marido Nick Dunne (Ben Affleck), que procura pela sua mulher Amy (Rosamund Pike), desaparecida misteriosamente às margens do rio Mississipi, e que passa a ser o principal suspeito em razão de seu comportamento introspectivo e má comunicação. Pressionado pela polícia , pela imprensa e pelos pais de sua esposa, Nick não tem reações apropriadas ao momento. Mas será ele o assassino devido ao seu suspeito comportamento introspectivo? A saga para encontrar a esposa sumida conta com cenas impensadas. Dirigido por David Fincher e escrito por Gillian Flynn, baseado em seu romance de 2012. Elenco: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris e Tyler Perry. Outubro de 2014.





5° – Não olhe para cima

Uma reflexão sobre o poder midiático que influencia de forma positiva e/ou negativa na decisão de quem consome as informações. O filme traz uma narrativa de forma debochada, que envolve um apocalipse iminente após dois jovens cientistas descobrirem a rota de um cometa que irá colidir com a Terra e acabar com tudo. Essa descoberta gera polêmica generalizada sobre o fim, mas a maioria das pessoas não levam a sério, visto que os jovens cientistas demonstram uma comunicação ineficaz, carregada de descontrole emocional e insegurança ao tentar convencer a população sobre o cometa. O alerta caiu no descrédito de autoridades governamentais, veículos de comunicação e da sociedade em geral, que promoveram uma zombaria sobre os fatos. Dirigido por Adam McKay, com Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio. Lançado em dezembro de 2021.



4° – O círculo

O filme traz uma intrigante discussão sobre o universo das redes sociais e a individualidade das pessoas. A campanha “tudo transparente”, de uma grande empresa de tecnologia “O Círculo” faz o telespectador refletir profundamente sobre a vida real e o que é mencionado na narrativa, além de despertar a análise sobre como as decisões são tomadas na alta cúpula de poder e como essas corporações participam ativamente até mesmo na intimidade de cada usuário influenciando muito além do que se pensa. Filme dirigido por James Ponsoldt, com Tom Hanks e Emma Watson no elenco. Lançado em junho de 2017.



3° – Fome de Poder

Conhece a história da mais famosa rede de fast-food? Esse longo conta como uma simples lanchonete localizada no sul da Califórnia se tornou uma das maiores redes de fast-food do mundo –– com unidades até mesmo em lugares mais remotos e girando um capital de mais de US$ 700 milhões por ano ––, simplesmente, por que um homem acreditou e persistiu. Baseado numa história real. Direção: John Lee Hancock. Elenco: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch.



2° – Bom dia, Vietnã

Com uma narrativa espetacular, o longa traz a história de um radialista do exército norte-americano, Adrian Cronauer (Robin Williams), que tinha como missão trazer alegria e entretenimento para um momento de angústia e dor. Em meio à Guerra do Vietnã, ele começa se comunicar com os ouvintes de uma forma irreverente, contando piadas e apresentando uma programação musical diferente dos demais locutores que seguiam o padrão da época. Cronauer, sempre alegre e extremamente dinâmico, iniciava suas transmissões com um sonoro e vibrante “Bom Dia, Vietnããã!!!”, tocando músicas que não tinham sido aprovadas por seus superiores. As piadas que conta durante o programa provocam a indignação de Steven Hauk (Bruno Kirby), seu superior imediato, que tenta sabotá-lo e substituí-lo.

O longa proporciona uma reflexão sobre a importância e responsabilidade da comunicação, e o seu impacto na vida das pessoas. O que pode ser positivo ou negativo. Uma verdadeira lição para quem busca ser exemplo de inspiração e deseja fazer discursos memoráveis e/ou impactar a vida de pessoas, independentemente do cenário em que se vive, pois a verdadeira transformação é de dentro para fora. Janeiro de 1988. Direção: Barry Levinson. Elenco: Robin Williams, Forest Whitaker, Tung Thanh.



1° – O Discurso do Rei

Essa é a incrível história do príncipe George (Colin Firth), que sofre desde a infância com a gagueira. O que era considerado um sério problema para um integrante da realeza britânica, pois, além de descredibilizar seu discurso, gerava insegurança e comprometia sua autoridade como líder. Após inúmeras tentativas de cura com diversos médicos renomados, George manteve-se infeliz com os resultados. Elizabeth (Helena Bonham Carter), sua fiel e encorajadora esposa, descobre um novo método nada convencional por meio de Lionel Logue (Geoffrey Rush), um terapeuta desconhecido. Mesmo desacreditado do novo método, George decide dar um voto de confiança a sua leal esposa e a Lionel que também atua como seu psicólogo, o que o leva a uma grande amizade. Após uma boa dose de fé e persistência, o príncipe adquire confiança para cumprir o maior de seus desafios: assumir a coroa, após a abdicação de seu irmão David (Guy Pearce), numa época extremamente promissora, pois se tratava de um período de guerra, e um rei seguro e com um discurso firme e impecável precisava aparecer e tranquilizar a nação. Direção: Tom Hooper. Elenco: Colin Firth, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi. Fevereiro de 2011.