O poder do pensamento: como você se sente definirá o resultado da sua performance

Somos nós quem definimos o que vamos sentir, já que tudo se inicia no pensamento

Como você se sente diante às situações desafiadoras? Incapaz, inferior, indigno, insignificante, ansioso, tenso, temeroso? Ou capaz, confiante, seguro, calmo, tranquilo, intrépido, empoderado, honrado, sagaz?

Inúmeros adjetivos, mas que se resumem a somente duas posturas sobre você mesmo: a otimista e a pessimista. Quem é você e qual delas escolherá para viver?

Será simplesmente uma questão de escolha, sim! Somos nós quem definimos o que vamos sentir, já que tudo se inicia no pensamento. É claro que inúmeros pensamentos permeiam nossa mente, mas somos nós quem selecionamos quais deles alimentar. Assim, consequentemente, temos um comportamento, uma atitude. E é exatamente pensando no resultado que devemos escolher cuidar do que pensamos.

“Se você pensa que pode, pode! Se você pensa que não pode, não pode! Você sempre está certo naquilo que pensa a seu respeito.” – Henry Ford.

Escolher a fonte que te nutre também é escolha sua! Por isso, alimente-se daquilo que te impulsiona e te encoraja a seguir em frente em busca dos seus sonhos e ideais. Basear-se em conteúdos que te empurram para frente e não o contrário te conduzirá à tomada de decisões assertivas e te levará precisamente aonde os seus sonhos estão. E o seu lugar é exatamente onde eles estão! Mesmo que pareça improvável, acredite na sua intuição, visualize e concretize em sua mente tudo o que você deseja de bom.

“A Lei da Atração pode ser definida da seguinte maneira: atraio para a minha vida qualquer coisa à qual dedico atenção, energia e concentração, seja ela positiva ou negativa.” – Michael Losier

Saiba ensinar seus pensamentos a focarem no que é bom para você e para aquilo que quer e deseja, no que te faz bem. Mas entenda que se o almejado não se materializar, mesmo você focando insistentemente, existem duas grandes razões: a primeira é que talvez não chegou o tempo certo da realização deste sonho; ou não era para ser, porque tem algo infinitamente melhor para acontecer, simples assim. Ensine sua mente a aprender diante das circunstâncias, sempre focando no que é bom para você.

“O que você irradia para seus pensamentos, sentimentos, imagens mentais e palavras, você atrai para sua vida” Catherine Ponder.

Aprenda a aprender. Aprenda a entender. Aprenda a perder. Aprenda a deixar ir. Aprenda a encerrar um ciclo. Aprenda a treinar seus pensamentos. Aprenda a focar no que é bom para você.

Que tal exercitar sua mente a acreditar no que é bom, mesmo que seja para se consolar de uma perda? Você sabia que para ganhar é preciso perder? Que para um novo ciclo ter início é preciso encerrar outro ciclo? Podemos tirar o lado bom até mesmo do que não deu certo, basta selecionar os pensamentos.

Este texto usou como fonte o livro “A Lei da Atração – O Segredo Colocado em Prática”, de Michael J. Losier