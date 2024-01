Líder incompetente vs. líder exemplar

Qual líder seguir? Qual líder se inspirar? De qual líder fugir e não deixar que ele influencie sua vida negativamente?

Saber identificar o perfil de um líder pode ser desafiador, principalmente, quando não se há pretensões de sair da liderança dessa pessoa. Mas e quando ele apresenta sinais clássicos de uma má liderança, o que fazer? Sumir? Chorar? Denunciar? Procurar ajuda? Conselhos? Enfrentar? Impor-se? Qual a melhor decisão a ser tomada?

Primeiramente, identifique se seu líder é competente e confiável. Fique atento se seu/sua líder/chefe é imaturo(a), inseguro(a), arrogante, narcisista, toma seu tempo com reuniões longas e improdutivas, não é claro em suas decisões, não sabe ouvir a opinião de seus colaboradores, pois somente a dele(a) é relevante. Se ele(a) tem favoritismos notáveis com pessoas da equipe tratando as pessoas de forma injusta cobrando mais de uns e menos de outros, por exemplo; ou até, sendo cordial com alguns e rude com outros, somente por questões de afinidades.

Atenção, porque um líder ruim pode prejudicar não só a uma pessoa ou a um grupo, mas a toda empresa e pôr tudo a perder contaminado um a um até que ninguém mais queira fazer parte daquela instituição/setor/corporação. Uma cultura forte não se estabelece com uma liderança fraca e para uma empresa ter seus dias prolongados, é necessária uma cultura forte.

Um líder forte não significa ser apenas ousado e corajoso, mas ter caráter forte. É isso que destina um bom líder de um líder mau.

O líder bom, competente faz a diferença, inspira vidas, motiva, é exemplar, empático, sabe servir, troca ideias na informalidade e não só em momentos que o/a convém.

Saiba as 7 chaves da liderança exemplar:

1. Líder democrático – Tem bom senso e senso de justiça. Jamais irá favorecer pessoas que possui maior afinidade de forma desleal. Além de saber ouvir os integrantes de sua equipe atentamente.

2. Líder inspirador – Geralmente, ele(a) terá uma boa história sua para contar. Uma trajetória de vida emocionante e cativante. Ele(a) passou por tempos difíceis, mas deu a volta por cima e se tornou forte, maduro(a) e exemplar. Afinal, pessoas com contextos de superação demonstram fortaleza em seu caráter.

3. Líder motivador – Sabe identificar quando um membro da equipe encontra -se enfraquecido e procura-o/a para conversar. Esse/essa líder é um(a) grande observador(a); percebe a temperatura do clima organizacional e também dos membros de sua equipe. Quando um não vai bem é momento de perceber e investigar, chamar pra um café, e esclarecer o que está acontecendo antes que se torne algo mais grave. Além disso, ele(a) precisa ter uma constância em suas emoções para não demonstrar insegurança e abalar os demais.

4. Líder que serve – Essa é uma premissa que deveria existir em toda liderança. Pois é servindo que o líder terá seu caráter moldado. Ao servir ele se iguala aos demais e demonstra que está ali, como autoridade, mas que isso não o/a torna melhor que seus liderados. Por isso, é um prazer servi-los(as).

5. Líder corajoso – Um líder jamais pode delegar algo que ele não seja capaz de fazer. Afinal, ele ensina um caminho na qual ele(a) mesmo(a) já percorreu. Ele(a) já tem o conhecimento da estrada e só está ensinando porque já passou por ela. E a coragem é a demonstração de que ele(a) está pra fazer junto com você o que ele(a) mesmo delegou a você, caso necessário. Claro que todo líder espera que seu liderado tenha a capacidade de caminhar sobre suas próprias pernas, mas se não for capaz naquele instante, ele(a) será as pernas do seu liderado até que ele(a) aprenda a andar.

6. Líder confiável – Um líder tem de ser leal à sua equipe e aos seus colaboradores. E ele(a) precisa conquistar a confiança de todos. A pior coisa que existe é um líder caçador de oportunidades para capturar informações da equipe pra fazer fofoca com o que descobriu. Isso é inaceitável. demonstra tamanha imaturidade, deslealdade e injustiça com os demais da equipe.

7. Líder carismático – Não é porque você é líder que precisa ser carrancudo, sério, formal, autoritário, solitário e arrogante. Autoconfiança é sinônimo de coragem e não de arrogância. O líder carismático está focado mais no bem-estar da equipe, dos colaboradores do que em si próprio. E o que ele não deseja para si, ele jamais vai querer para seus liderados. O líder carismático pensa no bem comum sempre. Por isso dificilmente estará indisponível.

