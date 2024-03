Decifre o universo feminino e suas linguagens

Dos joguinhos da paquera à maternidade intensa, por trás de cada comportamento, há um código que ciência pode ajudar a compreendê-lo melhor.

Nesta semana, comemora-se, em 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. A data celebra suas inúmeras conquistas ao longo dos anos, como em 1827 – quando meninas foram autorizadas a frequentar a escola; 1932 – as mulheres conquistaram o direito ao voto; 1974 – o direito de portar um cartão de crédito; 1985 – a criação da primeira Delegacia da Mulher; 1988 – ano em que Constituição Brasileira passou a reconhecê-las como iguais aos homens; 2006 – a sanção da Lei Maria da Penha; 2010 – o Brasil elegeu sua primeira presidente mulher, entre muitas outras conquistas. As mulheres desempenham todos os papéis sociais fundamentais para a construção da cidadania, e estão presentes em todos os lugares, contribuindo para o crescimento mútuo de uma nação. Uma celebração nacional e internacional é totalmente merecida.

Mas afinal, por que a linguagem das mulheres é tão diferente da linguagem do sexo oposto, tornando-se intrigante e superinteressante? Vamos explorar uma abordagem feminina em diversas esferas da vida, seja social, matrimonial, maternal ou sentimental. Entender como elas se comportam e o porquê é um estudo de caso para o sexo oposto entendê-las melhor e ser mais assertivo no convívio com elas. Para entender alguns sinais, é preciso estudá-las. Vamos compreender um pouco, ou pelo menos o básico, sobre como as mulheres se comportam em várias situações.

Linguagem Feminina na Paquera



Certamente, existem vários perfis comportamentais que influenciam bastante na linguagem verbal e corporal de cada mulher, mas, geralmente, quando ela dá indícios de que gosta de alguém, vai mexer muito nos cabelos, sorrir bastante quando estiver perto do crush e tocá-lo de alguma forma nos braços, mãos, costas ou cabelo. Em alguns casos, fará conexões visuais e disfarçará, desviando o olhar em alguns momentos para não dar muita bandeira. Mas seu olhar sempre estará à procura desse alguém especial. Sua voz mudará para um tom mais doce e agudo, como maneira de demonstrar seu carinho por uma pessoa interessante. Se estiver longe, poderá aumentar o tom de voz para que seu alvo de interesse a escute e perceba sua presença. Na paquera, é um pouco complexo, pois as mulheres gostam de joguinhos, ora demonstrando interesse e logo em seguida não manifestando-o, e às vezes essas artimanhas surgem naturalmente, sem que ela queira. O ideal mesmo é uma abordagem mais direta para ter certeza. Ou seja, homens, entrem em ação e atenção para os indicativos de timidez, traumas. E, sim, isso poderá confundi-los. Mas quem quer mesmo, persiste.

Linguagem Feminina no Amor



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como mencionado anteriormente, cada perfil comportamental influenciará no temperamento das mulheres. No entanto, geralmente, quando uma mulher ama alguém, demonstra seus afetos mais que o sexo oposto. Ela gosta de falar bastante e de ser ouvida. Existem as protetoras e as que gostam de ser protegidas, mas, lá no fundo, todas elas gostam de ser cuidadas. Existem mulheres que vão atrás daquilo que querem e outras que só provocam, para facilitar a iniciativa do seu alvo.

Linguagem Feminina no Casamento



As mulheres podem ter o perfil de ajudadoras, auxiliadoras e conselheiras, ou a personalidade mais forte e tomarem a frente de tudo, sendo provedoras, líderes e amigas. Isso não significa a impossibilidade de um meio-termo e certa flexibilidade, pois no casamento vai depender do temperamento do outro para saber se uma mulher que, naturalmente é dominante, terá seu temperamento atenuado por alguém que também possui o mesmo perfil de dominância ou se a natureza dela será acentuada por seu parceiro, que é mais tranquilo e passivo, permitindo que ela desenvolva sua personalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Linguagem Feminina no Trabalho

As mulheres mais empoderadas costumam ter uma boa postura vocal, o que não é proposital, mas natural. Sua fala, na maioria dos casos, é firme e segura. Seus gestos são comedidos, com pouca movimentação, e a vestimenta também compõe o cenário da linguagem feminina no trabalho. As mais ousadas gostam de cores variadas, desde o preto básico ao vermelho paixão, dependendo da ocasião. Em alguns casos, algumas mulheres têm um perfil mais retraído e se comunicam de forma peculiar em relação às mais imponentes. Estas são bem mais discretas, preferem vestimentas num tom sobre tom, possuem uma fala mais baixa e sorriem com discrição. Definitivamente, não gostam de estar em destaque e preferem falar menos e observar mais, ao contrário do perfil das mulheres coléricas que amam opinar e só se calam quando não há necessidade de se posicionar.

Linguagem Feminina na Maternidade



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É na maternidade que as mulheres conseguem externar todo o seu potencial de amar: são incrivelmente intensas, protetoras, amáveis, dedicadas, envolvidas e comprometidas. Os rebentos conseguem extrair o pico do amor de uma mulher. Seu coração é grande e generoso, é claro, e ela sempre será capaz de amar várias pessoas, incluindo seu grande amor, mas com seus pequeninos o amor é incondicional. No entanto, sempre haverá a exceção à regra, quando o assunto é o universo feminino, amor e temperamentos.

Mulheres e seus Temperamentos

Para entender melhor suas inclinações temperamentais na forma de paquerar, amar, cuidar, trabalhar e viver, que tal fazer um teste para descobrir em qual perfil você se enquadra mais? Os perfis comportamentais podem ser pontuados em ambos os sexos, porém, hoje, faremos menção às mulheres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Colérica/Dominante



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

São extrovertidas, mas muito focadas em seus afazeres e responsabilidades. Gostam de tomar a frente, têm opinião própria e dificilmente abrem mão do que pensam. Objetivas no que falam e fazem, têm um pouco de impaciência com pessoas mais lentas ou prolixas.

Pontos fortes: guerreiras, objetivas, práticas, extrovertidas, líderes naturais, gostam de desafios.

Pontos a melhorar: mandonas, impacientes, competitivas, inflexíveis, autoritárias, egoístas.

Sanguínea/Influente





São criativas, ágeis, livres e gostam de se relacionar, além de extremamente extrovertidas, acessíveis e flexíveis. São conhecidas por facilitar a vida de todos ao seu redor e se doam bastante em função das pessoas e dos relacionamentos.

Pontos fortes: criativas, solidárias, aventureiras, alegres, sonhadoras, expressivas, compreensivas, fiéis.

Pontos a melhorar: barulhentas, inseguras, falta de foco, prolixas, medrosas, indisciplinadas, desorganizadas.

Estável/Melancólica



Sonhadoras por natureza, essas mulheres são incríveis ajudadoras, auxiliadoras, habilidosas e pontuais, de extrema confiança. Dificilmente compartilham segredos alheios, pois são leais e companheiras, além de detalhistas, observadoras e, algumas vezes, muito reservadas.

Pontos fortes: leais, detalhistas, dedicadas, pacientes, habilidosas, idealistas.

Pontos a melhorar: melancólicas, extremamente sensíveis, reservadas em expressar emoções, mal-humoradas, antissociais.

Conforme/Fleumático



Muito precisas, gostam de entregar tudo impecável, o que as leva ao perfeccionismo. São movidas pelos fatos e têm uma abordagem conservadora, responsável e calma.

Pontos fortes: responsáveis, calmas, eficientes, detalhistas, práticas, líderes.

Pontos fracos: calculistas, sistemáticas, pessimistas, desconfiadas, indecisas, introvertidas.

Quer descobrir o seu perfil ou o da sua amada, mãe, namorada, chefe, líder? Clique aqui para responder o teste.