Comunicação acima da Inteligência Artificial

São as habilidades comportamentais que vão nos distanciar e diferenciar da automação

A Inteligência Artificial (em inglês, artificial intelligence – AI) é substituível na sua vida? Saiba que, no mercado corporativo, sim. E uma das habilidades ainda mais importante que a quase imbatível AI é a comunicação. Isso mesmo.

“Todas as profissões precisarão ter esse conjunto de soft skills, até mesmo aquelas de alta performance. De todas as habilidades, a comunicação se torna cada vez mais essencial. É preciso se comunicar bem até mesmo para saber fazer as perguntas certas para AI” disse o jornalista Chris Pelajo numa palestra realizada neste mês.

A Inteligência Artificial é um dos assuntos mais comentados, publicados e discutidos nos últimos anos, justamente pelo impactado em nossas vidas. Ela vem ganhando espaço na vida doméstica e empresarial. Toda a humanidade está cativa à AI, que traz aspectos positivos, mas também negativos, além de ser uma tendência que cresce avassaladoramente na vida cotidiana mundial. No entanto, a comunicação humana ainda está acima da AI. Afinal, são as habilidades comportamentais que vão nos distanciar e diferenciar da automação.

Como dar um comando pra AI sem se comunicar verbalmente? Ou como solicitar algo para AI se você não for assertivo ao fazer uma pergunta? Para que a AI entenda o que você quer dela, é necessário a comunicação.

Apesar do colossal crescimento da AI, as soft skills vêm na contramão e também estão ganhando notoriedade, trazendo relevância no mercado e saindo à frente da AI porque são insubstituíveis. Todo o sistema maquinário e tecnológico ainda não é capaz de reproduzir as habilidades das soft skills, que são: comunicação assertiva, inteligência emocional, empatia, pensamento crítico, criatividade, moral e ética, curiosidade, relacionamento interpessoal, escuta atenta, dentre outras.

De acordo com um estudo do site CareerBuilder, 77% das empresas acreditam que as habilidades sociais são tão importantes quanto às técnicas no dia a dia de trabalho. Esse quantitativo enaltece as soft skills, que saem à frente das hard skills (habilidades técnicas) — essas a AI pode substituir por conseguir executar.

Uma pesquisa realizada em 2021 pela Manpower Group em mais de 40 países indicou que um terço dos entrevistados vem investindo no treinamento de soft skills entre os seus colaboradores. No Brasil, onde foram ouvidos 450 profissionais, esse índice ficou em 43%.

Cerca de 63% dos líderes consideram a saúde e o bem-estar como uma prioridade. A criação de novos modelos de trabalho, mais flexíveis e dinâmicos, também está entre as prioridades, junto com o aprimoramento de competências, aprendizagem e desenvolvimento dos colaboradores. Ou seja, um mercado voltado para a análise comportamental e interação humana. Em contrapartida, temos a AI, que é fundamental para o crescimento de diversas esferas organizacionais como agilidade da produtividade, organização, imersibilidade, interatividade, praticidade e simplificação dos processos organizacionais, que são gerenciados por sistemas tecnológicos. Mas esses dados revelam a necessidade das corporações em obter profissionais com habilidades soft skills, já que são fatores insubstituíveis pelos mecanismos da AI.

E você, com qual das habilidades viveria sem?

