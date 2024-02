Apocalipse no trio elétrico

Entre o céu e a folia: o embate amigável entre as duas artistas suscitou reflexões sobre a natureza do diálogo versus o debate.

O carnaval sempre dá o que falar, não é mesmo? Mas, neste ano, foi um tema inusitado e bem fora do contexto da “festa da carne” que viralizou nas redes e ganhou até manchetes de veículos de comunicação. “O melhor do carnaval”, na opinião de alguns, ficou para o embate entre as cantoras Ivete Sangalo, de 51 anos, e Baby do Brasil, de 71, a respeito do apocalipse em pleno o trio elétrico de Salvador, na madrugada do domingo (11/2).

0 pronunciamento da pastora e cantora Baby do Brasil chamou a atenção pela ousadia ao trazer um assunto polêmico em plena a folia. De acordo com Baby, Deus havia sussurrado em seu ouvido uma mensagem e ela fez o apelo aos foliões ali presentes em obediência à voz do Pai: “Todos atentos, porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento (a volta de Jesus Cristo para levar os santos, os justos, os puros, a igreja, os que renunciaram aos prazeres mundanos para a terra prometida, o céu, segundo preceitos bíblicos e cristãos) tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Obrigada, galera”, disse Baby.

O recado foi recebido de maneira impactante e inesperada pela cantora Ivete Sangalo, que trouxe expressões faciais de surpresa e espanto com olhos arregalados e chegou até tropeçar nas palavras ao pronunciar o termo “apocalipse”. Ivete retrucou o apelo de Baby dizendo: ” Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse (certo?), quando a gente maceta o apocalipse. Vou cantar um macetando, porque Deus está mandando o macetando agor”, reagiu Ivete, insinuando que iria golpear com rebolados, significado da expressão “macetar”. Ivete explicou que não haveria apocalipse nenhum que acabaria com a energia de Deus e a festa dos foliões ali presentes após a fala de Baby do Brasil.

As duas trocaram muitos elogios antes e depois do ocorrido, além de serem muito amigas. Segundo a própria Baby, após toda a repercussão não há e nem houve rixas entre as duas, por isso, foi apenas um diálogo entre elas, com opiniões divergentes, mas na interpretação do público foi um debate, claro, tendo em vista as expressões de Ivete ao responder Baby do Brasil.

Relembre o ocorrido:

A pergunta que fica é: as duas tiveram um diálogo ou houve um debate? Qual a sua opinião?

Confira a diferença:

O que é um diálogo?

O diálogo é a troca de ideias entre duas ou mais pessoas. No diálogo existe a fala e a escuta. O objetivo do diálogo é chegar em um acordo, um consenso.

E afinal, o que é um debater?

Já no debate, há uma peleja, uma luta, uma defesa em prol de uma argumentação. Geralmente, ocorre em oposições entre opiniões, quando uma pessoa discorda de algo que foi dito por outra e defende outra posição contrária.

Um pouco mais sobre Baby da Brasil:

Baby do Brasil nasceu em Niterói/RJ. Ela ficou conhecida, na década de 1970, como uma das vocalistas do ” Os Novos Baianos”. Depois, seguiu carreira solo ainda pela gravadora Warner Music, na qual teve diversos hits famosos, dentre eles ” Menino do rio”, composto por Caetano Veloso especialmente para Baby.

Em 2000, a cantora tornou-se evangélica da Igreja Sara Nossa Terra. Depois, fundou seu próprio ministério chamado: “Ministério do Espírito Santo de Deus em Nome de Jesus” e passou a ser conhecida como “popstora”. Uma mistura de terminologias como “pop” e “pastora”. Baby passou a se dedicar a cultos evangélicos, mas manteve o seu lado secular cantando e produzindo músicas não gospel. No entanto, ela lançou o álbum “Exclusivo para Deus”, com produção independente, e em 2011, lançou o álbum “Geração Guerreiros do Apocalipse”, também como produção independente.