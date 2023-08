Viajar no tempo pela Franca! Conheça estes lugares!

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Se você pensou um dia em “viajar no tempo”, precisa passar uns dias em Chatillon-sur-Chalaronne. Esta cidade preserva, até hoje, casas medievais e uma arquitetura ímpar. No mesmo mês do Tour de France, a cidade celebra a Châtillon-en-fête, que é uma apresentação envolvente regada a cultura, tradições, desfiles e muitas outras atividades para todos. Estando por lá peça o prato mais famoso, que é o Carpe à la Châtillonnaise, que, além de legumes e ervas, ainda é cozida com molho de vinho branco. De sobremesa ou no meio da tarde, experimente um Galette Bressane e nos conte o que achou.

Já no Colombier o cenário muda: é uma montanha impressionante que fica nos Alpes Franceses. Estando por perto, você deverá escolher pratos à base de queijo ou porco, geralmente salsichas. Se for apreciador de queijos, procure o Tomme de Savoie.

Quem primeiro cruzou a linha de chegada no alto do Grand Colombier foi uma italiana, a famosa Pinarello! Sem mais…

Kwiatkowski vence e Pogačar fica a 9 segundos da camisa amarela

por Matt Rendell

Com um itinerário curto de 137,8 km, a etapa 13, Châtillon-sur-Chalaronne até o Col du Grand Colombier, também conhecido como Col du Colombier, nas Montanhas Jura, levou os ciclistas por estradas planas com uma única lombada no meio da etapa, até o pé da subida final de 17,4 km até a linha de chegada a 1.501 m. Em dias claros e brilhantemente iluminados pelo sol como hoje, o Grand Colombier contempla o Mont Blanc, onde a etapa de domingo chegará ao fim.

O Colombier é um lugar de lembranças agradáveis para Tadej Pogačar. Em 2020, a etapa 15 terminou no Col du Grand Colombier depois de negociar três das quatro estradas até suas alturas, e Pogačar foi o vencedor. Graças à surpreendente tenacidade do ex-campeão mundial Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), Pogačar estava destinado a não vencer a etapa de hoje. Mesmo assim, a maneira como ele terminou em terceiro lugar falou muito sobre a força e a velocidade que ele leva para as etapas de montanha difíceis programadas para sábado e domingo.

A velocidade média na primeira hora de corrida foi de 52 km/h. A velocidade média nos primeiros 130,4 km, em outras palavras, até o início da subida final, foi de 46 km/h. Essa velocidade extrema deveria ter condenado qualquer tentativa de fuga desde o início. Mas o treinamento, a nutrição, as condições e o equipamento do ciclista moderno são tão bons que, quando os ciclistas certos se juntam à fuga certa, o impossível se torna possível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Formou-se um grupo de fuga com vinte ciclistas. Um dos últimos a atravessar foi Michał Kwiatkowski. Vencedor em série de clássicas de um dia, ele é o melhor companheiro de equipe, empunhando o aspirador de pó no ônibus da equipe e adaptando e soldando fones de ouvido sem fio para permitir que todos os seus companheiros de equipe da Ineos desfrutem da tecnologia mais recente. Em 2020, ele venceu a etapa 18 até La Roche-sur-Foron graças a um acordo com seu parceiro de fuga e companheiro de equipe Richard Carapaz. Desta vez, ele chegou ao pé da subida final com uma vantagem de 3m 48s, permitiu que Quentin Pacher (Groupama-FDJ) escapasse sozinho, o recuperou, depois partiu sozinho e segurou o ataque do grupo de camisa amarela para vencer por 47 segundos.

Atrás dele, quando o grupo da camisa amarela entrou nos 2 km finais, o tenente de montanha de Pogačar, Adam Yates, atacou. Enquanto o camisa branca esperava pela resposta da equipe Jumbo-Visma, Sepp Kuss cruzou e diminuiu a distância com facilidade. Então, faltando 450 m para o final, Pogačar se levantou da sela e lançou um sprint devastador. Por cem metros, Vingegaard ficou colado em sua roda traseira, mas, à medida que o esloveno continuava seu esforço, uma pequena diferença se abriu, aumentando, na linha de chegada, para 4″. Com o bônus de 4″ por ter terminado em terceiro na etapa, atrás de Maxim Van Gils, da Lotto Dstny, Pogačar ficou a 9″ de Jonas Vingegaard.

Mais montanhas amanhã.