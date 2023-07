Entre cavalos, parques e banhos termais… ah, os pirineus!

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Os quase 60 quilômetros que separam as duas cidades podem levar dias para serem percorridos dado a quantidade de coisas interessantes a fazer: jardins belíssimos, Haras, Catedral, Parques, Pontes. Lagos, Teleféricos e cascatas… imagina tudo isso numa bicicleta.

Se você tem uma admiração por cavalos, precisa passar pelo Haras de Tarbes, lá existe um centro de criação e treinamento que faz parte da cultura e história local. Se passar o dia por lá e ficar cansado, poderá relaxar no Jardim Massey e fazer um piquenique tranquilo e relaxar no local.

Cauterets-Cambasque está situada no Parque dos Pirineus e isso faz com que as paisagens sejam espetaculares. Mesmo em pleno verão francês (julho) é possível apreciar a estação de esqui de Lys e curtir uma paisagem nevada. Deixe aí anotado outros dois pontos de muito interesse: o Lago Gaube e a Cascata de Cerisey.

A marca italiana de bicicletas Colnago foi a primeira a cruzar a linha de chegada em Cauterets. Você conhece essa super bicicleta, né?!

Pogacar renasce das cinzas

Matt Rendell

24 horas depois de um dia ruim atípico em que Tadej Pogacar cedeu 1’04” para seu grande rival Jonas Vingegaard, o campeão do Tour de 2020 e 2021 se recuperou e venceu a Etapa 6 do Tour de France, de Tarbes, passando pelos Pirineus, até Cauterets-Cambrasque, com uma impressionante demonstração de velocidade, força e tenacidade.

Isso aconteceu no final de uma etapa em que a equipe de Vingegaard, a Jumbo-Visma, ameaçou dominar Pogacar, sua equipe e todo o Tour de France.

Na única vez em que o Tour usou o mesmo final de etapa, um jovem Miguel Indurain conquistou a primeira vitória de etapa do Tour de France de sua carreira. Indurain, com 80 kg, um gigante para um escalador, tem sua contraparte hoje no extraordinário Wout Van Aert, da Jumbo-Visma.

No final do dia, o presidente francês Emmanuel Macron se juntaria ao diretor da corrida, Christian Prudhomme, no carro vermelho que, todo mês de julho, recebe algumas das pessoas mais poderosas da França. Mas, no início da etapa de 144,9 km, Van Aert estava diretamente atrás do veículo de Prudhomme, sentado no para-choque. Quando a bandeira caiu, em uma ligeira inclinação, Van Aert lançou um sprint intenso, arrancando da frente do pelotão um grupo de 15 ciclistas, aos quais logo se juntaram mais cinco. Em poucos minutos, a fuga do dia estava formada. Julian Alaphilippe foi o melhor colocado entre os 20, com 7’10”.

Com exceção de uma breve aventura, quando Alaphilippe se juntou ao inglês James Shaw na subida de 17,1 km do Col du Tourmalet, Van Aert percorreu praticamente toda a subida, forçando o ritmo na frente. Enquanto isso, no grupo da camisa amarela, seus companheiros de equipe da Jumbo-Visma, Laporte e Nathan van Hooydonck, fizeram o mesmo, de tal forma que o líder da corrida, Jai Hindley, logo ficou sem todos os seus companheiros de equipe, exceto um, o campeão alemão Emanuel Buchmann, e o décimo primeiro colocado, Michael Woods (Israel-Premier Tech), o único corredor de quatro minutos na corrida, desistiu, incapaz de acompanhar o ritmo.

Enquanto Van Aert reduzia o grupo da frente, derrubando Alaphilippe a 4 km do topo da passagem, seus companheiros de equipe faziam o mesmo no grupo da camisa amarela. A 4,2 km do topo, os pilotos da Jumbo-Visma, Kelderman e Kuss, tiraram Vingegaard, seu rival Pogacar e o camisa amarela Jai Hindley da frente do grupo de escaladores de elite. Antes que Kelderman terminasse sua puxada, Hindley havia se retirado do grupo, meio asfixiado pela velocidade.

Com 50 km ainda por percorrer, Kuss, Vingegaard e Pogacar estavam sozinhos. Momentos depois, Vingegaard dispensou os serviços de seu companheiro de equipe e atacou. Ao contrário do Pogacar de ontem, o de hoje foi capaz de segui-lo.

Ao cruzar o Col du Tourmalet, os dois competidores caíram para se encontrar com Van Aert. Ele então os conduziu até o pé da subida final de 16 km, com 5 outros membros da fuga inicial em sua roda. Sabendo que ninguém iria colaborar com ele, deve ter passado 80 km da etapa pedalando sem ajuda na frente, ganhando tempo, e não perdendo, sobre os perseguidores – 53″ em 10 km de vantagem antes de se afastar, exausto, deixando Vingaard e Pogacar para lutar na última subida.

Faltando 4,4 km para o final, o dinamarquês acelerou. O último dos ciclistas da fuga, Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), resistiu por 600 m. Depois, só restou Pogacar. Faltando 2,8 km para o final, o esloveno surpreendeu Vingegaard e contrariou todas as expectativas após a crise de ontem com uma manobra incontestável que deixou o atual campeão para trás. Vingegaard terminou a etapa 24″ atrás de Pogacar, e o único consolo de sua derrota foi a camisa amarela de líder da corrida.

Pogacar, renascido, está esperando, apenas 25″ atrás dele.