Do mercado de Clermont-Ferrand direto para a Festa da Lavanda de Moulins

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Clermont-Ferrand é um nome pouco conhecido no dia a dia, mas com muita coisa interessante para fazer. Está próximo de excelentes rotas de ciclismo, montanhas, vulcões e parques que deixarão qualquer usuário de bicicleta de queixo caído. Ótimo local para comer, beber e se divertir. Separe um momento para visitar o mercado local, Marché Saint-Pierre, e também tomar um café e uma das boulangeries e patisseries.

A cidade de Moulins recebeu este nome devido a uma quantidade enorme de moinhos de água que havia no local e, apesar de não existirem mais, o nome marcou e batizou a cidade desde sempre. Teatro e moda é o carro chefe da cidade, visite o Centre National du Costume de Scène para ver uma coleção de figurinos do teatro, do cinema e da dança. Na hora de comer experimente a Potée Bourbonnaise que é um cozido típico do local e a depender da época – um pouco antes do Tour de France – você ainda poderá ver a Festa da Lavanda.

Quem cruzou a linha de chegada em Moulins foi a alemã Cannyon. Você conhece esta marca de bicicletas?

Philipsen vence sua quarta etapa, mesmo sem a ajuda de van der Poel

por Matt Rendell

Os fãs do ciclismo nunca se cansam de repetir que, com corredores como Vingegaard, Pogačar, van der Poel, Van Aert (9º hoje), é um ótimo momento para acompanhar o esporte. Assim, enquanto essas superestrelas monopolizam a glória, os outros ciclistas são reduzidos a perdedores.

Acrescente Jasper Philipsen à lista. Nenhum velocista foi tão dominante no Tour de France desde o auge de Mark Cavendish. A 500 metros do final, enquanto seu companheiro de equipe Alpecin-Deceuninck, Jonas Rijckaert, ditava o ritmo do pelotão, Jasper Philipsen recuou para a linha e esperou seu tempo. Primeiro Alex Kristoff e depois Dylan Groenewegen tentaram a sorte, antes que o vencedor das etapas 3, 4 e 7 passasse com velocidade para vencer a etapa 11 e começar sua própria sequência de Fibonacci, dessa vez usando a força do cérebro e a improvisação em vez da potência de seu companheiro Mathieu van der Poel. Groenewegen, vencedor de 5 etapas do Tour no passado, só pôde assistir à passagem da camisa verde.

A única esperança para os demais é entrar na fuga, embora apenas duas tenham produzido o vencedor até agora neste Tour: etapa 5 (Pau-Laruns: Jai Hindley) e etapa 10 (Vulcania-Issoire: Pello Bilbao). O grupo de fuga de hoje – Daniel Oss (TotalEnergies), Matias Louvel (Arkéa-Samisc) e Andrey Amador (EF Education-EasyPost) – nunca teve esperança. Ele pedalou por dezenas de quilômetros com uma vantagem de menos de um minuto. Louvel e Amador acabaram desistindo, frustrados. Oss perseverou e, depois de ganhar o prêmio de ciclista mais combativo, explicou que o vento de cauda potencialmente tornava difícil para o pelotão alcançar qualquer grupo organizado.

Hoje, vimos pouco dos atletas de camisa amarela e branca. Vingegaard apareceu perto da frente nos 4 km finais, como sempre acontece nas etapas de sprint, para ser conduzido nos 3 km finais por Christophe Laporte. Pogačar adotou sua abordagem caracteristicamente indiferente, andando pela parte de trás do pelotão, apenas para aparecer ao lado de Vingegaard na linha de chegada, como num passe de mágica.

Não é de se admirar: a etapa de amanhã, outra etapa chamada de transição (Roanne-Bellevilleen-Beaujolais, 168,8 km), tem 3120 m de ganho de altitude vertical. Assim como as etapas 1 e 10, ela pode ser o cenário de uma batalha colossal pela classificação geral.