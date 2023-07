Comer uma enguia marinha ao molho de vinho em uma porcelana única na França!

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Libourne e Limoges oferecem paisagens e visitas semelhantes entre elas. São Châteaux, castelos, praças e claro, paisagens belíssimas em casa um delas e entre elas que podem ser feitas em uma bicicleta. Mas que tal saborear um prato muito exótico em uma belíssima porcelana?!

Isso mesmo, Limoges é conhecida pela fabricação de porcelanas enquanto Libourne é conhecida por preparar um prato exótico: a Lamproie à la Bordelaise – já traduzindo, é uma enguia marinha e neste caso é preparada ao molho de vinho tinto. Estando ambas na região de Bordeaux você poderá experimentar este prato, seguido de deliciosas sobremesas e escolher o vinho que mais lhe apetecer da região!

Mundialmente famosa, hoje a primeira bicicleta a cruzar a linha de chegada foi uma TREK, certamente você já ouviu falar desta marca, né?!

Libourne a Limoges (200,7 km)

Matt Rendell

Ontem (30), à noite, um pôr do sol surpreendente, alaranjado pela fumaça dos incêndios florestais que queimam no distante Canadá, iluminou a enorme comitiva motorizada do Tour de France, que percorria a rodovia de Limoges, soltando fumaça.

A oitava etapa, de Libourne a Limoges (200,7 km), foi realizada em uma atmosfera quente. Um vento de cauda fez com que os pilotos não sentissem nenhum efeito de resfriamento no calor de 32 graus.

Faltando 63 km para o final, um toque de rodas em algum lugar do pelotão causou um acidente banal que mal merecia ser mencionado, exceto pelo fato de que, em algum lugar fora da câmera, um ciclista se contorceu de dor no chão e uma era chegou ao fim.

Momentos depois, Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) entrou em uma ambulância e abandonou seu último Tour de France. 22 horas antes, ele havia terminado em segundo lugar em Bordeaux, tão perto e tão longe de um recorde de 35ª vitória de etapa.

Após a etapa, Tadej Pogacar, treze anos mais jovem que Cav, lembrou-se de como, no início da adolescência, ele queria as pernas e a arrogância de Cav. Mads Pedersen, onze anos mais novo que Cavendish e apenas o décimo ontem, quando Cav quase venceu a etapa, segurou Jasper Philipsen no final de um longo sprint em subida para vencer a etapa, e então se lembrou de como cresceu admirando o maior velocista da história do Tour de France. Philipsen também, sucessor temporário de Cav, falou sobre como ele se inspirou em Cavendish, seu ídolo.

Antes da etapa, falava-se em uma grande fuga, mas ela nunca se concretizou. Três ciclistas escaparam cedo: Tim Declercq (Soudal-Quick Step), de ombros largos, que costuma andar na frente do pelotão, Anthony Delaplace (Arkea-Samsic), que vimos no ataque da etapa 4, e Anthony Turgis (TotalEnergies). Tantos ciclistas estavam sob ordens para entrar na fuga que eles continuaram construindo uma ponte entre si e o restante do pelotão. Assim, esses três se tornaram, inesperadamente, a fuga do dia.

Delaplace conquistou o máximo de 20 pontos no sprint intermediário. Na frente do pelotão, Danny van Poppel liderou Jordi Meeus, mas Meeus se esqueceu de jogar sua bicicleta e permitiu que Philipsen ficasse em quarto lugar e aumentasse sua liderança na competição da camisa verde de 88 para 93 pontos. Como acontece com frequência, o grupo de velocistas e os homens da liderança abriram uma lacuna sobre o pelotão principal. Mathieu van der Poel foi para a frente do grupo e, por um momento, parecia uma tentativa séria de fuga. Mas, atrás dele, Jumbo Visma reagiu tão rapidamente que o pelotão se dividiu até que a manobra foi neutralizada.

Quando a normalidade foi retomada, o rádio foi informado sobre o acidente que marcou época.

Vivemos no fim dos tempos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Dizem que os vulcões de Auvergne estão extintos. O Tour de France os enfrentará amanhã (1º/8).