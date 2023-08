Comer um pão, subir um vulcão… há muitas coisas interessantes para fazer na França!

Curiosidades dos locais de cada etapa, de cada cidade, e o relato minucioso do dia da prova escrita por um jornalista imerso no pelotão

Já pensou em visitar o Museu do Pão? Pois é, essa é uma das atrações em Saint-Léonard-de Noblat, que faz parte da história e da economia local. Fica em uma antiga padaria do século XVII e você conhecerá várias fases da confecção de um pão até os dias atuais. O Museu preserva e compartilha esta imperdível história saborosa.

Após saborear os deliciosos pães, você poderá se deslocar por 1.465m acima do nível do mar para conhecer um dos vulcões extintos mais emblemáticos da França, o Puy de Dome. Fica na região de Auvergne e seu formato e posição isolada o colocam bem visível e fácil de identificar na região central da França. De bicicleta deve ser delicioso e lindo, mas você pode optar também por subir até o cume em um trem panorâmico. Suba até lá, tome um café e leve um souvenir.

Você conhece a marca de bicicletas Factor? Na etapa de hoje, ela foi a primeira a escalar a gigante montanha do coração da França.

Etapa 9: vitória de Woods enquanto Vingegaard e Pogačar se anulam

Matt Rendell

Às vezes nos perguntamos o que leva as pessoas a viver em áreas sismicamente ativas, em torno de falhas geológicas, aos pés de vulcões. A resposta provavelmente é simples: em algum nível atávico, a superioridade evidente do poder da natureza nos atrai. A presença de deuses destrutivos nos conecta com o numinoso. Somente os modernos, tão preocupados com as coisas materiais, são surdos ao chamado do sagrado. Para todas as outras culturas que já existiram, isso é tudo o que importa.

Antes da nona etapa do Tour de France, no túmulo de Raymond Poulidor, segundo colocado geral em 1964, 1965 e 1974, o diretor da corrida, Christian Prudhomme, dirigiu-se a um homem morto:

“Para o Puy-de-Dôme, apenas um início de etapa era concebível para nós: tinha que ser aqui, onde o senhor viveu depois de nascer em La Creuse, aqui em Saint-Léonard-de-Noblat, em Haut-Vienne. Essa etapa é para você. Por acaso, durante a primeira semana do Tour de France, dois campeões se enfrentam, como Anquetil e você em 1964. Não sei o que o dia seguinte trará, mas, aconteça o que acontecer, é para você.”

O Puy-de-Dôme, o vulcão com cúpula de lava em cujas encostas a etapa terminou, foi palco de uma das maiores batalhas da história do Tour em 1964, quando Raymond Poulidor e Jacques Anquetil correram lado a lado, segurando-se mutuamente quando cada um se aproximava do colapso, enquanto lutavam por 4 quilômetros de inclinações implacáveis de 12%.

Sua última erupção ocorreu há cerca de 10.700 anos. Era sagrado naquela época e era sagrado no século II d.C., quando os romanos construíram um templo para Mercúrio em suas alturas. Algum eco dessas percepções passadas do sagrado talvez tenha levado o Tour de France às suas encostas em 1952, quando o italiano Fausto Coppi, que alguns chamam de primeiro ciclista moderno, venceu em suas 12% encostas e proclamou que era “mais difícil que o Mont Ventoux”.

O ciclista americano Matteo Jorgensen (Movistar) talvez concorde. Ele se juntou a uma fuga de 14 ciclistas que ganharam 16 minutos do grupo de camisa amarela, atacou sozinho quando faltavam 41 km para o final, abriu uma vantagem de 1’30” e, em seguida, nas encostas do Puy, viu sua liderança se contrair constantemente com o escalador canadense Michael Woods, o único corredor de quatro minutos na corrida (17 anos e três dias atrás, antes de começar a pedalar, Woods fez seu recorde pessoal em 1500 metros com 3’39,37″), se aproximou dele e passou correndo para vencer a etapa.

Atrás dele, o camisa amarela Jonas Vingaegaard (Jumbo-Visma) e seu rival mais próximo, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), se anularam, e o esloveno acabou ganhando uma vantagem de 8 segundos sobre o dinamarquês graças a uma corrida de última hora para a linha.

Antes da etapa, Mathieu van der Poel, um dos campeões mais inspiradores do dia e, não por coincidência, neto de Raymond Poulidor, caiu em prantos quando os organizadores da corrida o presentearam com uma bicicleta que havia pertencido ao seu avô. Com essa preparação psicológica, ele terminou a etapa em 74º lugar, com 24’12”, e seu amor pelo avô foi eficientemente mercantilizado para o entretenimento do público.

O Tour de France entrará em seu primeiro dia de descanso amanhã, com Vingegaard liderando Pogačar por 17″.