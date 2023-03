Isadora Pina é a quarta convidada do Thati Dando Sopa

Cantora e instrumentista brasiliense fala sobre veganismo e os motivos que levam alguém a aderir este estilo de vida

No quarto episódio do podcast Thati Dando Sopa, falo sobre veganismo e os vários motivos que levam alguém a seguir um estilo de vida que vai muito além da dieta.

Neste programa, eu converso com a cantora e saxofonista Isadora Pina, que conta pra gente de onde saiu o desejo pelo veganismo, quais foram seus maiores desafios e como é conciliar a correria do dia a dia com uma dieta tão restrita.

É possível ressignificar a memória da comida afetiva de família a uma nova realidade? Vem descobrir comigo o “Veganismo Como Forma de Afeto”: