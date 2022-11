XBAR 2.0 – um evento que irá reunir grandes líderes do networking para conectar, educar e inspirar sua vida pessoal e profissional

Network é uma forma muito importante de fazer negócios e alavancar carreiras. Seja um empreendedor ou alguém que trabalha para uma empresa, é essencial estar em contato constante com profissionais relacionados à sua área de atuação ou mesmo outras pessoas que, de alguma forma, possam contribuir para seu crescimento.

E se você deseja consolidar aquela parceria comercial ou de marketing tão sonhada ou ampliar suas vendas, tenha certeza de que saber se relacionar é um dos talentos que você precisa investir e desenvolver. Então se prepare, porque no próximo dia 25 de novembro, Brasília recebe o XBAR 2.0, evento que vai revolucionar o estilo de fazer networking.

O XBAR, que vai acontecer na Associação Médica de Brasília, das 13h às 22h, promete reunir grandes líderes e proporcionar uma atmosfera intrigante quanto ao quesito fazer negócios por meio de relacionamentos entre empresas de diversos segmentos.

O evento é idealizado pelo grupo de empresários MBAR, com o objetivo de conectar, educar e elevar o nível dos empresários tanto na vida pessoal quanto profissional.

No dia, os participantes terão o privilegio de aprender com grandes nomes do segmento, como:

Euro Jr., que foi o CEO mais jovem a ser convidado para ranking da Brazilian Top Lawyers. Seu escritório entrou nesse ranking como menor tempo de fundação de apenas três anos. O especialista ministra a palestra “Como fazer o networking de forma efetiva”.

Lisa Realiza, psicanalista formada pelo Instituto Enlevo, mediadora de conflitos e consteladora Familiar credenciada pelo TJDFT. Já atendeu mais de cinco mil mulheres entre seus treinamentos e mentorias, transformando a visão e comportamento empreendedor. Além de ter feito mais de 30 palestras, somente 2022. Lisa tem como tema de sua conferência “Empreendedor, seu lugar é no palco”.

Hyago Cavalcante, criador de método origem do sucesso, consultor financeiro, palestrante internacional e CEO da Real Società e Co-founder do Grupo Tivolly. O que as empresas e profissionais liberais tendem a ter prejuízo apenas com um gerenciamento e visão incompletas de acordo com o seu negócio. Hyago tem como tema geral da sua apresentação “Gestão Out Side”.

Os interessados poderão adquirir três tipos de ingressos:

Ingresso XBAR: que possibilita o acesso ao evento e happy hour.

Ingresso Networking: darão acesso ao evento e happy hour, bem como ao almoço de networking no sábado com os participantes que fizerem o workshop.

Ingresso Traction: acesso ao evento, happy hour, hospedagem no Hotel Meliá participação no workshop na manhã de sábado, almoço de networking no sábado e day use de lazer no hotel até o fim da diária para uma experiência completa.

As vendas ocorrem pelo Sympla

Serviço

Brasília se prepara para receber evento que reunirá grandes líderes do networking brasileiro: XBAR 2.0

Data: sexta-feira, 25 de novembro

Horário: Das 13 às 22h

Local: Associação Médica de Brasília

Informações: (61) 98401 3531/ 99193 3909