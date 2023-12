Empreendedoras que mudam o mundo dos negócios transformando vidas

Tatiane Freitas, da Dom Casero, nos apresenta um Natal cheio de sucesso, amor e muito sabor

Por trás de muitas histórias inspiradoras de sucesso, existem muitos homens, mas também várias mulheres empreendedoras que são fora da curva. Mulheres que, além de fazerem o seu papel de forma excepcional, mostram que a arte do empreendedorismo pode ser realizada com maestria por ambos os sexos.

E para fechar este ano com chave de ouro, a coluna traz hoje a sublime história da empreendedora pioneira, inovadora e líder em vendas Tatiane Freitas, sócia-fundadora da franquia de biscoitos e chocolates Dom Casero. Tatiane é uma mulher que faz acontecer e que vai te motivar contando o real propósito de sua empresa.

Graduada em administração, Tatiane conta que empreender vai além de simplesmente abrir um negócio ou criar um bom planejamento estratégico. É, substancialmente, conectar-se com pessoas e desafiar o impossível. Assim, ela e os irmãos Carvalho (seu marido e seu cunhado) deram vida à Dom Casero, empresa genuinamente brasiliense, pioneira e líder em vendas de biscoitos, chocolates e presentes, com mais de 250 produtos em sua linha, atualmente com 21 lojas, com sedes em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. As receitas da matriarca dão, hoje, origem aos doces deliciosos da marca.

Sucesso!: Qual o propósito da Dom Casero?

Tatiane Freitas: São as pessoas, sem sombra de dúvida. Muito mais que vender, em todas as campanhas produzidas pela Dom Casero, o foco sempre será as pessoas e a verdadeira importância que elas têm. A empresa traz a mentalidade de mudar a vida do ser humano, fazer com que tenham felicidade junto ao outro. E nós queremos levar para as gerações futuras a nostalgia de não perder a essência, composta principalmente pelos momentos em família. Por isso, a Dom nasceu com propósito de dar certo, eu só tinha essa opção na minha mente.

Para nós, vidas importam, e em todas as nossas campanhas, essas ações apresentam aos clientes um importante significado de que as máquinas jamais substituirão as pessoas. Nossa marca deixa marcas nas famílias, nos seus lares, não apenas pelo sabor dos biscoitos, mas também pelo que há por trás deles, a valorização do sentimento e da presença de cada um. Essa é a nossa essência.

Como foi o início?

Enfrentei muitas dificuldades no início da minha jornada. Nada grandioso vem sem luta, nada de valor vem fácil, mas nunca parei pela minha posição de mulher ou qualquer coisa do tipo, e por sempre prezar a conexão com pessoas, me destaquei. Essa atitude me fez ser diferente.

O meu desejo de empreender surgiu após uma ideia de família, ao lado do meu marido, Daniel Muniz, e da mãe dele, que é chef de gastronomia. A minha sogra fazia bolo de rolo e biscoitos. Nós comprávamos dela e revendíamos em Brasília. Com o tempo, ganhamos mais e mais clientes, e o Daniel passou a desenvolver linhas. Veio dele o jeito, o toque, e assim ele escreveu a sua própria história. Depois, ele queria que nossa empresa não fosse apenas conhecida, mas que, acima de tudo, transmitisse significados.



Qual a sua visão de empreendedorismo?

É vencer a dor com o amor. Penso que, na vida, tudo começa a partir de um sonho, e que esse mesmo sonho, deve ser sonhado, vivido. No entanto, como uma mulher adulta e madura, sempre soube dos empecilhos que encontraria ao longo do caminho. Devemos nos encorajar para enfrentar os obstáculos, e com isso, seguir em busca dos nossos ideais. Insistir, persistir e jamais desistir.

“O empreendedor precisa ter uma visão diferente para olhar em sua volta e avistar novas oportunidades de inovar dentro de um mercado que, muitas vezes, está estagnado. É preciso explorar novas formas de ter frutos, mas sempre com um significado.” Tatiane Freitas

A Dom, inclusive, traz ‘tags’ em braile para deficientes visuais em seus biscoitos…

Eu e minha equipe acreditamos que inúmeras firmas não possuem o olhar humanizado e dedicado a esse público. Sabemos que os clientes não enxergam fisicamente, porém, sentem o sabor e constroem suas memórias. Por isso, colocamos todas as histórias com tradução em braile. A inclusão é o nosso principal ingrediente. Nós, da Dom, não queremos simplesmente vender por vender, e sim contribuir com a sociedade. Nossos produtos, com certeza, fazem o diferencial no mundo.

Como funciona o projeto Laços que Abraçam?

No Brasil, o público feminino é o mais afetado no quesito desemprego. Por isso, a Dom Casero criou o Laços que Abraçam, um projeto que nasceu com o propósito de ajudar as mulheres desempregadas, buscando inseri-las novamente no mercado de trabalho e gerando renda, qualificação profissional e dignidade por meio da produção de lindos laços de fitas. É uma oportunidade para que muitas se reinventem e se reconstruam, podendo, assim, caminhar para uma jornada próspera e repleta de felicidades.

“Não somos uma empresa de biscoitos, mas de pessoas. Eu sinto amor por elas, consigo enxergar o que poderia e o que realmente deveria melhorar, a fim de termos um mundo melhor, mais justo. E é desse jeito que a Dom foi construída! A Dom é muito mais que vender biscoitos, chocolates… é um ato de amor ao próximo. Carregamos um olhar diferenciado quando o assunto se refere às causas sociais. Esse é o nosso lema!” Tatiane Freitas

Neste Natal, a Dom Casero tem uma campanha de incentivo à mão na massa…

Há poucos dias para o Natal. Muitas famílias, neste momento, já planejam as comemorações para a data, assim como as empresas. Enquanto pessoas físicas pensam no cardápio da ceia e na decoração, as jurídicas preparam campanhas a fim de conscientizar o público sobre essa festa.

Pedimos que nossos clientes rendam-se a um natal feito à mão, visando celebrar a importância de presentear entes queridos e amigos com presentes produzidos de forma manual. Colocar a mão na massa tem muito mais a ver com o significado natalino, afinal, em uma lembrancinha tem todo o amor e o carinho depositados durante a construção daquele objeto. Não é o fato de se lembrar de alguém, mas sim colocar, nesse mesmo alguém, um sorriso em seu rosto, um brilho em seu olhar. Natal não é dar presente, é presença! É demonstrar afeto por quem está à sua volta.

Quais as expectativas para a Dom Casero?

A expectativa da Dom Casero é ambiciosa e emocionante. Planejamos alcançar um crescimento adicional de 35% em 2023, fortalecendo nossa presença nos mercados-chave e expandindo nossa rede de lojas próprias em São Paulo. Além disso, estamos iniciando um projeto de franquia com a meta de abrir mais de 100 pontos de venda nos próximos dois anos. Acreditamos que essa expansão não apenas fortalecerá nossa presença nacional, mas também permitirá que mais pessoas experimentem a qualidade e a autenticidade dos nossos biscoitos finos e presentes, uma verdadeira marca brasiliense.

O que podemos tirar da história da Tatiane é que é impossível progredir e ter sucesso sem esforço, sem foco e sem vontade. Só o “trabalho duro” não é suficiente para triunfar. Na maioria das vezes, para suportar o processo, precisamos aprender a gerenciar medos, superar críticas, crenças e transformar a dor em combustível. Para conseguir chegar aos objetivos, precisamos dar prioridade ao que é de fato uma prioridade, além de sermos muito criativos, comprometendo-nos em sacrificar certos desejos momentâneos em prol do futuro.

É isso, amados leitores! Desejo a todos vocês um Natal esplêndido e um Ano Novo espetacular. E que a história da Tatiane nos faça enxergar que o princípio do sucesso é quando temos pela vida gratidão e estamos inteiramente felizes com o modo que estamos vivendo, contribuindo na vida do próximo, sendo realistas, mas mantendo sempre a positividade. É sacrificar quem você é hoje, para evoluir e se transformar naquele quem você deve se tornar. O processo é duro, mas o resultado é sensacional.