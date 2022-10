Como alcançar o sucesso

Na coluna de hoje trago Abraham Lincoln como exemplo de que não devemos absorver críticas negativas

Que empreendedor, ou melhor, que pessoa não quer alcançar o sucesso? A maioria de nós passa a vida toda buscando a felicidade pessoal e profissional e, no meio do caminho, muitos se perguntam: qual a diferença entre quem consegue e quem não?

É claro que não existe uma resposta única ou razão exata para isso. Porém, há muitos exemplos reais que possuem uma palavrinha em comum em sua trajetória: persistência.

Um grande personagem da história que não desistiu, superou as dificuldades e escreveu seu nome para a eternidade com grandes feitos é o advogado e político norte-americano Abraham Lincoln. Um homem que parecia fadado ao fracasso, mas que com muita fibra e integridade se tornou um dos políticos mais conhecidos e admirados de todos os tempos, considerado até hoje um dos mais importantes presidentes da história dos Estados Unidos. Comandou o país durante a Guerra da Secessão, que opôs estados do Norte e do Sul em torno da libertação dos escravos.

Abraham Lincoln não teve uma vida nada fácil antes disso. Filho de um sapateiro, foi hostilizado por muitos até chegar aonde chegou. Com um pouco mais de 30 anos de idade, Lincoln faliu em dois empreendimentos, teve de superar a morte da namorada, sofreu um colapso nervoso. Concorreu, mas foi derrotado em cinco eleições, conseguindo se eleger a presidente dos EUA somente com mais de 50 anos.

“O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer." Abraham Lincoln

Existe uma história bem interessante que muitos contam sobre Abraham Lincoln, quando um político o interrompeu antes do seu primeiro discurso para dizer a todos em alto e bom som: “Antes de começar, gostaria de lembrá-lo que o senhor é filho de um sapateiro.”

Lincoln não se intimidou, com calma e postura invejável, respondeu a todos: “Obrigado por lembrar-se do meu pai neste momento. Eu procurarei ser um presidente tão bom quanto o sapateiro que ele foi. Eu me lembro de que meu pai sempre fez os sapatos de sua família, se os seus sapatos apresentarem algum problema, você pode trazê-los e eu consertarei. Desde pequeno aprendi a consertar sapatos e agora que meu pai está morto posso cuidar dos seus. Aliás, se algum de vocês tiver um sapato feito pelo meu pai que esteja precisando de conserto, pode trazer para mim. Mas de uma coisa estejam certos: eu não sou tão bom quanto ele.”

Ou seja, além de um exemplo de superação, Lincoln mostrou que, sem humildade, de nada adianta chegar onde possamos. Ele entrou pra história e se tornou uma verdadeira lenda, não só por sua persistência e resiliência em superar as derrotas e seguir em frente, mas também por seus discursos e declarações que se tornaram inspiração e motivação para muita gente.

Atualmente, as arquibancadas estão lotadas de pessoas que jamais vão pisar na arena. Elas não vão se arriscar, mas vão se empenhar em nos criticar e nos julgar. E temos que aprender a não ligar para tais críticas, muito menos ficar remoendo ou acreditando nelas. Abandone as falas negativas. Não se apegue às coisas prejudiciais ditas pelos outros. Não acredite nelas, não se importe. Abra mão delas. Não precisa sequer rebater, passe por cima e siga adiante. Não aceite críticas nem qualquer tipo de comentário de pessoas sem coragem de viver.

O que te domina? O medo ou a vontade de vencer? A inércia ou a ação? Somente nós podemos fazer com que todos os nossos pilares aconteçam.

Um grande abraço e até a próxima, meus amados leitores!