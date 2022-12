“Arrasta para Cima” reuniu mais de 5 mil pessoas em causa nobre

A edição de 2022 foi realizada nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, com o tema “Arrasta Para Cima Mundial”. O evento altruísta, que contou com 90 palestrantes, foi realizado em Taquaritinga-SP, na Fundação Edmilson José Gomes de Moraes

Estamos em dezembro, o mês da solidariedade, da compaixão e do amor, e por isso finalizo o ano da coluna Sucesso! falando da terceira edição do “Arrasta para Cima”, maior evento do Brasil de empreendedorismo, marketing digital e espiritualidade. A edição de 2022 foi realizada nos dias 02, 03 e 04 de dezembro, com o tema “Arrasta Para Cima Mundial”.

“A felicidade precede o sucesso. Tenha um propósito para ajudar sua vida e a vida de outras pessoas”, afirma o conferencista do evento Ricardo Bellino, que também é empreendedor e acelerador de pessoas.

O evento altruísta, que contou com 90 palestrantes, foi realizado em Santana de Parnaíba-SP, na Fundação Edmilson José Gomes de Moraes, entidade criada pelo pentacampeão mundial de futebol Edmilson que oferece gratuitamente atividades esportivas, culturais e aulas de informática para crianças e adolescentes.

A associação Arrasta Para Cima surgiu há dois anos, no período pandêmico, e foi criada pelo fundador e presidente Diego Vergílio com um propósito muito honrado, o de mudar a vida e dar esperança para milhares de pessoas. Nesta edição, o evento reuniu mais de cinco mil pessoas e arrecadou R$ 1,2 milhão em doações presenciais e on-line. O valor arrecadado será doado para as instituições Fraternidade sem Fronteiras, Fundação Bachiana, Instituto Paulo Vieira e Fundação Edmílson José Gomes de Moraes.

O evento contou também com a presença do maestro João Carlos Martins, o terapeuta Tadashi Kadomoto, o ex-jogador Edmílson, o empresário Ricardo Bellino, a treinadora Tathi Deandhela, o jornalista Ivan Moré, a neurocientista Elaine Ourives, o treinador Pablo Paucar e o master coach Paulo Vieira.

Master coach Paulo Vieira. Foto: Reprodução/Instagram

No início deste ano, o Arrasta para Cima colaborou com projetos no Malawi (África), com construção e reformas de 41 casas para famílias refugiadas, 34 microcréditos para o plantio, promovendo trabalhos remunerados e dignos para “Mães do Campo”, mulheres que se prostituíam em troca de alimentos, e 27 microcréditos para pequenos negócios locais.

Com a doação para a fundação Bachiana, entidade sem fins lucrativos, instituída pelo maestro João Carlos Martins, com o objetivo em fomentar o cenário cultural, promover a inclusão social, utilizando a música como ferramenta de transformação, também foi criado um novo núcleo de musicalização em São Paulo para formação de jovens talentos.

O Arrasta Para Cima foi uma experiência especial, onde tive a bela oportunidade de participar não só como jornalista, mas como influenciadora VIP. Revi e conheci pessoas fabulosas que provavelmente estarão comigo ao logo da minha jornada.

Eu acredito que a solidariedade vai além do “fazer”, ela está no “ser”. E é essencial que seja um hábito da sua vida, do seu dia a dia, algo incentivado e praticado frequentemente. Quando ela se transforma em algo incorporado à sua rotina, se torna parte de quem você é. Madre Teresa de Calcutá, religiosa conhecida e reconhecida por seu trabalho humanitário, disse que sabia que seus esforços eram apenas uma gota em meio ao oceano, entretanto, acreditava que sem isso o oceano seria menor. Portanto, evite deixar de agir por acreditar que tem pouco a contribuir. Qualquer gesto de ajuda se torna grandioso se for motivado pela verdadeira solidariedade.

E viva aos eventos pelas causas nobres. Desejo a todos que realmente queiram evoluir e transcender um 2023 surreal, com mudanças radicais do interior para o exterior. O Arrasta para Cima acontece uma vez ao ano, em dezembro. Para saber mais, acesse arrastaparacima.com.br e veja que você será um dos próximos patrocinadores no ano que vem.

Fundação Edmilson José Gomes de Moraes

Endereço: Estrada Rosemari Hidalgo dos Santos, 81, Santana de Parnaíba/SP