Regina Duarte, a deusa vencida

Regina é uma mulher abençoada por Deus, daquelas raras pessoas que nascem com carisma, predestinadas ao sucesso. Pois muito bem, não é que essa mulher encantadora, poderosa, carismática, idolatrada pelo povo, já caminhando para a cena final, não resolveu dar declarações estúpidas, desprovidas de bom senso?!

Na peça ‘Muito Barulho por Nada’, Shakespeare diz que: “Uns nascem grandes; alguns adquirem a grandeza e a outros a grandeza vem ao encontro”. O Rei Charles III, da Inglaterra, já nasceu grande, não precisou fazer quase nada para ser quem é; Bill Gates, o homem mais rico do mundo, adquiriu a grandeza como empresário, trabalhando, fabricando softwares; já a atriz brasileira Regina Duarte, se enquadra na terceira assertiva: a grandeza veio ao encontro, já que não precisou fazer muito para ser a atriz mais amada do Brasil por mais de cinquenta anos! Regina é uma mulher abençoada por Deus, daquelas raras pessoas que nascem com carisma, predestinadas ao sucesso. Não teve de estudar muito a arte da para chegar ao estrelato. Quando digo que não precisou fazer muito é porque ela é daquelas pessoas cheias de encanto pessoal, que brilham sem fazer muito esforço. Com suas dezenas de novelas e papéis memoráveis, transformou-se no rosto mais conhecido da TV brasileira, desde 1968, como superstar da Rede Globo de Televisão.

Protagonista de papéis românticos e cômicos, como Simone em Selva de Pedra, Malu (na série Malu Mulher), Clô Hayalla (segundo ela, seu maior papel), Regina Duarte é dona de um sorriso cativante, belo e acolhedor – ela parece estar sempre sorrindo. Sempre encarnou a amiga, a irmã que queríamos ter, a nora que muitos pais desejam. Não foi à toa que ela recebeu o título de ‘Namoradinha do Brasil’. Por que isso? Simplesmente porque o Brasil inteiro namora e ama a cativante Regina Duarte! Com 76 anos de idade, Regina tem a aparência de uma mulher de 55 anos, no máximo. É “inteiraça” — para usar um termo popular. Regina é mãe, avó, amada pelos brasileiros, grande atriz… enfim, uma mulher realizada, que chegou à velhice coberta de glórias e também de dinheiro, fruto dos seus 55 anos de carreira recebendo altíssimos salários. Perguntamo-nos, então: O que diabos essa mulher pode querer mais?

Pois muito bem, não é que essa mulher encantadora, poderosa, carismática, idolatrada pelo povo, já caminhando para a cena final, não resolveu dar declarações estúpidas, desprovidas de bom senso?! Como isso é possível? Pra que alguém realizado, que cumpriu sua missão, vai se meter com política exatamente na hora de descansar? E Regina nunca foi uma atriz de dar opiniões ou fazer o tipo intelectual.

Sua zombaria em postagem nas redes sociais acerca da tragédia dos Yanomâmis é absolutamente inaceitável. Assustou os seus colegas e o povo brasileiro. Quem não lembra da desastrada e horrorosa entrevista que Regina deu à Rede CNN?! A atriz só tem dito bobagens nos últimos tempos. Se Freud explica, muito bem, está explicado. O flerte da ex-secretária do governo Bolsonaro com o militarismo fascista decorre do fato de ser filha de um capitão do Exército brasileiro. Daí, concluo e repito: Regina Duarte sofre de Complexo de Electra! Não encontro outra explicação para sujar sua biografia.

Shakespeare diz em ‘O Mercador de Veneza’ que: “As mais brilhantes aparências podem encobrir as maiores vulgaridades”. Infelizmente, é isso que Regina Duarte é, e me dói muito dizer isso: uma mulher pobre de valores, insensível, de pouca inteligência, e que não superou seu Complexo de Édipo! A atriz Regina Duarte é grande, nobre quando se transforma em Porcina, Malu, Simone… Mas é pequena e pobre quando é ela mesma, a mulher Regina Duarte! Ela representa a sentença de Iago, em Otelo: “Eu não sou o que sou”. É curioso que o primeiro papel de Regina Duarte na televisão ocorreu em 1965, na novela A Deusa Vencida, na TV Excelsior. Pois não é que Regina resolveu terminar seus dias representando novamente esse mesmo papel?! É isso, Regina Duarte é a Deusa Vencida! Que tragédia!

Já sobre Cássia Kis, prefiro não falar. É horror puro!