Chega de loucura

A oportunidade chegou, às eleições estão aí

É de Winston Churchill essa pérola: “Seria uma grande reforma na política se a sabedoria pudesse ser feita para se espalhar tão fácil e rapidamente quanto a loucura”. Ele disse isso em um discurso na Câmara dos Comuns, quando era membro do parlamento inglês, ainda no início do século XX. Sim, como seria bom! Já que, agora, no século XXI, a coisa piorou, a loucura virou rastilho de pólvora espalhando com uma velocidade impressionante, avassaladora, fazendo estragos, causando desgraças, elegendo políticos medíocres e corruptos, fazendo da política uma portadora da miséria. Enquanto isso, a sabedoria e a sensatez se espalha a passos lentos, cheias de preguiça, sendo incapazes de combater as desgraças provocadas pela loucura dos depravados.

Claro que uma parte desses loucos agem com método, como diz Shakespeare, em Hamlet. E assim conseguem “arrebanhar o gado”, milhões de cabeças que agem como uma manada enfurecida, descontrolada que sai destruindo tudo por onde passa. Como isso tem acontecido nos tempos que correm, aqui no Brasil! E o mais engraçado é, que, diferentemente do tempo de Churchill, a loucura agora conta com o apoio da tecnologia, por intermédio das redes sociais, naquilo que eu chamo de Esgotosfera, onde a podridão acontece a olhos vistos.

Como eu gostaria de ser otimista, de não falar dessas pragas, dessas misérias! Mas o que posso fazer? Estamos ou não estamos vivendo momentos difíceis, quase inexplicáveis?! Os idiotas estão tomando conta do Brasil e precisamos evitar isso! A ignorância, a burrice, a estupidez, a crueldade tomaram conta de quase tudo. Elegância, educação, bons modos, polidez, respeito viraram coisas do passado e a mediocridade, a desonestidade e a vulgaridade estão dando as cartas. O Brasil está sendo desconstruído a olhos vistos! Estarei errado?

Segundo o imprescindível Maquiavel: “A primeira impressão que se tem de um governante e da sua inteligência é dada pelos homens que o cercam”. Parece que quando o pai da ciência política escreveu essa sentença ele estava pensando em Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro age como um troglodita cercado de figuras semelhantes a ele: medíocres, ignaras, boçais. Basta ver as declarações e o comportamento desses homens e mulheres que ocupam o alto escalão da República. Todos eles estão preocupados em enriquecer e manter suas bases políticas ultraconservadoras, de extrema direita, cujo objetivo é manter o status quo perpetuando a miséria.

Não bastasse isso, a República está sendo tomada pelos militares. Nós somos o único país do mundo, entre os mais evoluídos, em que os militares ocupam cargos na administração pública. Lugar de militar é na caserna, pois foram treinados para isso, e não para trabalhar na esfera civil. No mundo civil ninguém presta continência pra ninguém. Por acaso EUA, Portugal, Itália, França têm militares ocupando cargos na administração pública? A resposta é não! Não têm. Bolsonaro fez isso, encheu o governo de militares, simplesmente porque ensaia um golpe, quer amedrontar o povo brasileiro, defensor que é da ditadura militar, de triste memória. Assim ele tem trabalhado para que mais e mais brasileiros usem armas, basta ver a quantidade de clubes de tiro espalhados pelo país. E ele e seus filhos passam o tempo todo fazendo alusões a armas. Um horror!

Temos que dar um fim nisso, diminuir o número de loucos que ocupam o poder na República. E a oportunidade chegou, às eleições estão aí. Temos que derrotar Bolsonaro e sua trupe, ou então caminharemos para as trevas, que é o desejo dele com seus evangélicos fajutos, que nada têm de cristãos. São fariseus, vendilhões do templo, usando o nome de Cristo para tomar dinheiro dos incautos. Os verdadeiros cristãos não embarcam em construções malévolas. Por fim, não podemos aceitar um governante que não aceita a democracia, que a ataca todos os dias!

Portanto, dia 02 de outubro vamos dar um chega pra lá em Bolsonaro! Basta!