Chega de guerras!

Não tenho como deixar de sentir calafrios quando vejo a Coreia do Norte com seu líder balofo maluco dizer que “Está se preparando para a guerra”. Qualquer um que já tenha lido sobre as duas Guerras Mundiais sabe do que estou falando. O passado recente nos mostra o quanto uma conjugação de homens e fatores pode ser determinante para desencadear uma tragédia. Quando vemos a Rússia controlada por um Czar, em guerra com a Ucrânia, uma nação irmã, para recuperar o título de grande potência; Israel em guerra com a Palestina; a briga dos Houthis do Iêmen com os Estados Unidos no Mar Vermelho; a Venezuela querendo se apossar da Guiana (aqui no nosso quintal); Irã atacando Paquistão e Iraque; Síria em guerra civil permanente; sem contar os conflitos na África. Isso tudo me dá calafrios A humanidade está enfrentando um momento bem complicado, bem difícil.

Vamos voltar no tempo, para o início do século XX, e observar o quadro da época. A poderosa Alemanha era governada por um homem recalcado, o imperador Guilherme II, que entrou numa corrida armamentista, para adquirir paridade com a Inglaterra, que ele odiava. A Inglaterra, cuja rainha era sua avó Vitória, era soberana nos mares, de onde controlava o colossal Império Britânico. A Áustria, ou Império Austro-húngaro, controlava um pequeno grupo de países da região dos Bálcãs, que viviam em meio a revoltas e guerras de ódio; a Rússia, então passando por momentos dificílimos, estavas prestes a sofrer uma revolução sem precedentes, a dinastia Romanov de Nicolau II estava no fim; os EUA descansavam em seu isolamento; A França vivia às turras com a Alemanha, e estava louca para se vingar da derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1871; a Itália vivia o Fascismo de Benito Mussolini, aliado de Hitler; o Japão invadira a China em 1937, procurando desesperadamente por “espaço vital”; no meio disso tudo havia um pequeno país sem nenhuma importância que tinha raiva de todos e queria se vingar dos austríacos: a Sérvia. E assim foi, no dia 22 de junho de 1914, um jovem pertencente a uma seita “Mão Negra”, assassinou Franz Ferdinando, o herdeiro do trono do império austríaco. Em dois meses, dois loucos irresponsáveis, Guilherme II e o octogenário Franz Josef, imperador da Áustria, resolveram destruir a Sérvia. Pronto, deu-se o início a uma carnificina mundial que durou mais de quatro anos. No fim, vinte milhões de pessoas estavam mortas, a Europa destruída e quatro impérios ruíram: Russo, Alemão, Austro-húngaro e Otomano.

Em 30 de janeiro de 1933, o cabo do exército Adolf Hitler assume como primeiro-ministro da Alemanha. Hitler que começara sua carreira de líder do partido nazista em 1924, tinha prometido ao povo alemão que iria vingar a Alemanha da derrota na Primeira Guerra Mundial. Durante todo esse período, em que Hitler discursava e crescia, Winston Churchill, parlamentar britânico, vinha alertando a Inglaterra e ao mundo sobre o perigo que Hitler e a Alemanha representavam para a humanidade. Ninguém lhe deu ouvidos, rechaçado como “provocador, fomentador de confusões” suas opiniões foram rechaçadas. Em 1938, Neville Chamberlain, o ingênuo – no maior mico do século XX – primeiro-ministro da Inglaterra, arrancou um “acordo de paz” com Hitler, após esse invadir e massacrar a Tchecoslováquia, antes ele já tinha engolido a Áustria. Assim, o governo fraco da Inglaterra; a covardia da França; a depravação do tirano russo Stalin, que assinara o chamado Pacto de Aço com a Alemanha e o isolacionismo dos EUA permitiram que o conflito mais devastador de todos os tempos tenha ocorrido. A guerra foi provocada por Hitler. Tivessem os líderes das potências da época agido antes, parado Hitler, impedido rearmamento o da Alemanha, não teríamos tido a catástrofe, que deixou 80 milhões de mortes e o mundo devastado.

Não podemos vacilar, não podemos permitir que isso ocorra novamente. A ONU precisa agir rápido. Foi para isso que ela foi criada.

Chega de guerras!