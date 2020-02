Phygital Skills: o futuro do trabalho

PUBLICIDADE 

O conceito de Phygital, com a perspectiva de integração plena entre os mundos físico e digital das organizações com seus clientes e consumidores, demanda skills (habilidades) distintas dos funcionários.

A palavra Phygital, termo originalmente criado da contração de duas palavras do inglês, Physical (Físico) e Digital (Digital), compreende a junção do físico e do digital na experiência e jornada do cliente com uma organização.

Do mesmo modo, compreende a junção das estratégias de negócio, marketing, vendas, comunicação e capacitação entre outras, dos dois universos (físico e digital), envolvendo ações, atividades, operações, tarefas, projetos e programas organizacionais.

Nesse sentido, existe a abordagem externa (contato com os clientes) e a interna (operações da organização) que envolvem o Phygital, sendo os ‘funcionários, clientes e consumidores’ (pessoas) o ponto em comum e de interseção entre essas duas perspectivas.

Assim, as habilidades profissionais e pessoais devem se adequar a essa realidade, a esse universo de união e conexão do físico e do digital, envolvendo e compreendendo os conceitos de Hard Skills e Soft Skills.

A palavra Skill “[…] é um termo da Língua Inglesa usado para designar a capacidade de concretização de forma rápida e eficiente um determinado objetivo. Pode-se dizer que são as aptidões, o jeito e a destreza aplicados por cada pessoa em determinada tarefa”.

As Hard Skills são as habilidades adquiridas por meio da educação formal, cursos, apostilas, livros e no trabalho. Já as Soft Skills são as habilidades relacionadas à personalidade e ao comportamento das pessoas, a forma de se relacionar e interagir com as pessoas.

Afinal, integrar as pessoas na estratégia organizacional Phygital é essencial. No artigo ‘Phygital Marketing, um desafio promissor às organizações’, conversamos sobre o desafio promissor das organizações em uma abordagem favorável à experiência e jornada dos clientes e consumidores.

Hard Skills e Soft Skills no Phygital

O Phygital exige a aplicação das duas abordagens de Skills dos funcionários, a Hard e a Soft, para a efetivação e operacionalização pelas empresas de suas estratégias de negócios.

O relatório publicado pelo Fórum Econômico Mundial sobre o Futuro do Trabalho (The Future of Jobs), destacou as dez habilidades em foco relacionadas a ‘Cultura e Pessoas’:

1 – Recrutamento

2 – Recursos humanos

3 – Gestão de negócios

4 – Aprendizado e desenvolvimento de funcionários

5 – Liderança

6 – Alfabetização digital

7 – Gerenciamento de Projetos

8 – Gestão de Pessoas

9 – Remuneração e Benefícios

10 – Língua estrangeira

Imaginemos essas habilidades inseridas no universo do Phygital, onde podemos destacar o ‘recrutamento’, ‘gestão de negócios’, ’liderança’ e ‘gerenciamento de projetos’, na perspectiva dessa convergência do físico e digital.

Nos temas ‘Vendas e Marketing’ as Top 10 habilidades são:

1 – Marketing digital

2 – Mídia social

3 – Gestão de negócios

4 – Alfabetização digital

5 – Publicidade

6 – Marketing de produto

7 – Vídeo

8 – Design gráfico

9 – Liderança

10 – Escrita

Sob o mesmo ponto de vista Phygital, nas áreas de Vendas e Marketing fica mais evidente, visível e inequívoco a apresentação de habilidades ligadas à união dos universos físico e digital nas organizações.

Faz-se necessário pessoas capazes de operacionalizar ações, atividades, operações, tarefas, projetos e programas organizacionais no universo Phygital, unindo as Hard e Soft Skills.

Inegavelmente, a obtenção e internalização dos Skills Hard e Soft do Phygital se dá tanto internamente quanto externamente à organização, em uma junção de aprendizados formais e interpessoais.

Phygital Skills

Como se preparar para a realidade do Phygital nas organizações? A resposta não é uníssona e única, podendo contemplar algumas perspectivas. Vejamos:

Foram listadas as Top 10 Skills profissionais essenciais pelo Fórum Econômico Mundial para a nova realidade do mundo dos negócios (financeiros ou sociais):

1 – Pensamento crítico

2 – Criatividade

3 – Coordenação

4 – Negociação

5 – Inteligência emocional

6 – Resolução de problemas complexos

7 – Tomada de decisões

8 – Flexibilidade cognitiva

9 – Orientação para servir

10 – Gestão de pessoas

Outra referência é a pesquisa do LinkedIn de 2019/2020, que listou as Skills mais valorizadas e requisitadas pelos pesquisadores e recrutadores:

1 – Criatividade

2 – Persuasão

3 – Colaboração

4 – Adaptabilidade

5 – Inteligência emocional

Da mesma forma, a ONU também listou as habilidades do profissional do Futuro:

1 – Flexibilidade cognitiva

2- Negociação

3 – Orientação para servir

4 – Julgamento e tomada de decisão

5 – Inteligência emocional

6 – Coordenação compartilhada

7 – Gestão de pessoas

8 – Criatividade

9 – Pensamento crítico

10 – Resolução de problemas complexos

Todas essas habilidades estão relacionadas à capacidade dos funcionários executarem tarefas organizacionais no mundo físico e digital, como também a resolução de problemas, aproveitamento de oportunidades e tomada de decisões nos negócios Phygital.

Em síntese, a busca por habilidades e conhecimentos com o objetivo e a perspectiva Phygital, demandará habitar os universos Físico e Digital dentro e fora da organização.

Logo, devemos utilizar a grande habilidade atemporal: resiliência!

_____________________________________________________________________________