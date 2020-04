O Cisne Negro das Organizações

PUBLICIDADE 

Por muitas décadas, acreditava-se que existiam apenas Cisnes Brancos na natureza. Em 1697 houve o primeiro avistamento de um Cisne Negro, na Austrália, algo até então improvável. Em 2007 o ensaísta e pesquisador libanês radicado nos EUA, Nassim N. Taleb, publicou um livro com o mesmo nome, um paralelismo a eventos raros e difíceis de previsão pelas organizações.

“Nassim Nicholas Taleb define no livro que cisne negro é um acontecimento improvável, e […] que é impossível tentar antecipar e prever o futuro, já que aquilo que conhecemos é muito menor em relação ao que não conhecemos” (WIKIPEDIA, 2019).

Comenta ainda que “[…] uma pessoa deve lidar com eventos inesperados em um mundo imprevisível e que elas tenham a consciência e aceitem que esses eventos, uma hora ou outra, acontecerão” (WIKIPEDIA, 2019).

Nesse sentido, o surgimento dessa pandemia 2019/2020 pode ser considerado um evento do tipo “Cisne Negro”, até previsível, mas difícil de predizer todos os impactos que estamos vendo e vivenciando.

Vamos refletir sobre alguns aspectos desse momento:

I – Serviços x Indústria x Agropecuária.

Estão surgindo indícios de que as economias baseadas em serviços estão sendo mais afetadas negativamente pela crise do que as mais fortes na produção industrial e agrícola. Também existem projeções prevendo que elas demorarão mais tempo para se recuperar em comparação às economias que possuem mais trabalhadores na indústria e no campo.

Grande parte da área de serviços foi afetada diretamente pelo isolamento social, implicando na paralização total, ou quase a totalidade, de suas atividades. O setor de serviços respondeu por 62,6% do PIB Brasileiro em 2018.

O Setor de Serviços engloba atividades como comércio, turismo, serviços financeiros, jurídicos, informática, comunicação, arquitetura, engenharia, auditoria, consultoria, propaganda, publicidade, seguridade, corretagem, transporte, armazenagem, segurança, saúde e educação privada.

Não podemos esquecer de atividades relacionadas a cultura (museus, teatros, galerias, etc.), entretenimento (parques, cinemas, shows, festas, etc.) e desportivas (jogos, meeting, competições, etc.). Basta lembrar de exemplos como Orlando e Las Vegas-EUA e Paris-França.

Assim, fica límpido imaginar um espectro, ou uma régua de medida, do quanto foram impactadas pela paralização de suas atividades por conta da pandemia, da quantidade de empresas, funcionários e profissionais liberais impactados.

Afinal, será que os países vão rever seus planejamentos estratégicos econômicos de desindustrialização local?

Os setores Industrial e Agropecuário ganharão mais atenção e investimentos público-privado de seus próprios países?

Poderá crescer o ‘nacionalismo alimentar’ – a retração de exportação de alimentos dos países produtores?

Para ajudar nessas reflexões, revisitemos os artigos ‘Serviçolização, a Megatendência Econômica’ e ‘Negócios de recorrência, a realidade da serviçolização’.

II – Terceirização da produção para outros países.

Pode ser uma tendência de retração, reversão ou revisão da estratégia das organizações de migração da produção para países com custo menor, que é o caso dos países asiáticos. Uma tendência que se consolidou nos anos 1980 e 1990 do século XX, e permanece até os dias de hoje.

Com o fechamento das fronteiras, por conta da pandemia, surge a percepção da dependência de um portfólio grande de produtos industrializados extrafronteiras, produzidos em outros países/continentes, girando um volume enorme de importações e exportações mundo afora.

A perseguição pelos baixos custos de produção e a consequente ampliação das margens de lucro, levou organizações de diversos tamanhos da América do Norte e Europa a buscarem os países asiáticos como alternativa viável a essa estratégia.

Dessa forma, outro movimento forte surgira, a Globalização, conceituada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) como: comércio e transações financeiras, movimentos de capital e de investimento, migração e movimento de pessoas e a disseminação de conhecimento globalmente.

“Essa globalização caracteriza-se por aumentos significativos no intercâmbio comercial e financeiro, dentro de uma economia internacional crescentemente aberta, integrada e sem fronteiras” (MARTINE, 2005).

“Foi na década de 1970 que a terceirização da produção manufatureira dos países centrais para as economias com baixos salários no leste asiático – Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura, seguidos depois por outros, como Malásia e Tailândia – surgiu como solução para aumentar o lucro das corporações do centro” (NUNG, 2018).

E não foi apenas a produção de bens de capital que migrou. Vale lembrar dos Call Centers que migraram também para além fronteira dos países de origem de suas organizações, com os ‘serviços’ seguindo o mesmo movimento.

Enfim, as organizações irão (ou, deveriam) rever a estratégia de terceirização da produção de bens e serviços para outros países?

Afinal, irá ocorrer uma (i) retração, (ii) reversão ou (II) revisão pelas organizações da migração da produção de bens e serviços para outros países?

III – Phygital Business

Está ficando evidente que as organizações que dominavam ambos os ambientes (Físico e Digital) de negócios, dentro do conceito de Phygital, se adaptaram mais rapidamente às condições de comercialização on-line com a pandemia e o isolamento social.

A palavra Phygital, termo originalmente criado da contração de duas palavras do inglês, Physical (Físico) e Digital (Digital), compreende a junção do físico e do digital na experiência e jornada do cliente com uma organização.

Não apenas integrar as estratégias de negócios para o Phygital e unificar as ações de marketing, considerando o físico e o digital, o mundo virtual e material da organização precisam ser uníssonos no relacionamento com o cliente.

As organizações que conseguiram de forma plena, absoluta e ampla o Phygital conseguiram se ajustar e se moldar rapidamente ao tsunami de momento de negócios no mundo virtual. Virar a chave ficou muito mais fácil e fluído.

Vamos imaginar essa relação Físico e Digital como uma balança, onde cada qual é um peso nos extremos. Conseguimos idealizar a fluência das mudanças das atividades organizacionais para as empresas que já haviam internalizado o Phygital.

Definitivamente um aprendizado irá ficar: participar do universo digital é essencial no mundo dos negócios do século XXI, não importando de forma intensa ou comedida, o importante é ‘estar’.

Afinal, quantas organizações vai ficar fora do Phygital depois dessa pandemia?

Qual o peso do ‘físico’ na balança do Phygital depois da pandemia?

Para ajudar nessas reflexões, revisitemos os artigos ‘Phygital marketing: um desafio promissor às organizações’ e ‘Phygital Skills, o futuro do trabalho’.

E o próximo Cisne Negro?

A primeira pandemia do século XXI trouxe sensações e desejos de recomeços, reinícios, renovações e realizações pessoais, profissionais, organizacionais e sociais.

Sim, a “primeira pandemia”! Não será nenhuma surpresa outro ‘Cisne Negro’ aparecer no Planeta Socioeconômico Terrestre, em um mundo de diversidades e integração ampla.

O próximo Cisne Negro pode pousar a qualquer momento, em algum lugar do planeta terra, lá, acolá, além, aqui, aquém, cá… Quem sabe!?

Nassim N. Taleb disse que “[…] um profeta não é alguém com visões especiais, apenas alguém cego para a maior parte das coisas que os outros veem”.

Prof. Manfrim, Luiz R.

Compulsivo em Administração (Bacharel). Obcecado em Gestão de Negócios (Especialização). Fanático em Gestão Estratégica (Mestrado). Consultor pertinente, Professor apaixonado, Inovador resiliente e Empreendedor maker.

Explorador de skills em Gestão de Projetos, Pessoas e Educacional, Marketing, Visão Sistêmica, Holística e Conectiva, Inteligência Competitiva, Design de Negócios, Criatividade, Inovação e Empreendedorismo.

Navegador atual nos mares do Banco do Brasil, UDF/Cruzeiro do Sul e Jornal de Brasília. Já cruzou os oceanos do IMESB-SP, Nossa Caixa Nosso Banco (NCNB) e Cia Paulista de Força e Luz (CPFL).

Freelance em atividades com a Microlins SP, Sebrae DF e GDF – Governo do Distrito Federal.

Contato para palestras, conferências, eventos, mentorias e avaliação de pitchs: professor.manfrim@gmail.com.

