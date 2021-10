Lançamento do icônico vinho Bandeiras, safra 2018, da Vinícola Pireneus

A apresentação aconteceu na noite desta segunda (4) e foi dirigida pelo vitivinicultor e proprietário da vinícola, Marcelo de Sousa.

Quando se fala em vinhos brasileiros, logo pensamos nos vinhos produzidos no Rio Grande do Sul ou no Vale do São Francisco porém, a qualidade dos vinhos fabricados com uvas plantadas na Serra dos Pireneus surpreende enólogos e apreciadores da bebida.

Com um público seleto, na DOC Vinhos Gastrô, que sempre prestigia e apoia a divulgação dos vinhos brasileiros aconteceu o lançamento de mais um excelente vinho da Vinícola Pirineus, o icônico vinho ‘Bandeiras’, da uva Barbera, safra 2018. A degustação foi dirigida pelo médico e vitivinicultor Marcelo de Sousa, proprietário da vinícola e harmonizado à altura, com um fettuccine ao ragu de linguiça da região.

Marcelo de Sousa e a somelière Catiuscia Bellaguarda. Foto: Arquivo pessoal

Alê Mendonça e Dai Nasteoli. Foto: Arquivo pessoal

Carlos Borges, Dai Nasteoli e Renata Sanches. Foto: Arquivo pessoal

Marcelo de Sousa, proprietário da Vinícola Pirineus. Foto: Arquivo pessoal

Fettuccine ao ragu de linguiça da região de Pirenópolis. Foto: Arquivo pessoal

A vinícola é uma das pioneiras desse tipo de vinho, com colheita de inverno ou dupla poda. E tem se destacado muito pela altíssima qualidade de seus vinhos. Segundo Marcelo, as condições da região são ideais para produção das uvas – verão quente, seco e com noites frias, clima semelhante às áreas mediterrâneas.

Com acidez refrescante, bem estruturado e com taninos macios. O vinho Bandeiras – nome inspirado na história de Pirenópolis, fundada por bandeirantes – é produzido com uva barbera, conhecida por sua coloração intensa e robusta. Marcante também pela acidez, que no solo goiano a característica foi controlada com a técnica de maceração a frio antes do processo de fermentação. Mesmo com 15% de teor alcoólico, o Bandeiras não agride o paladar, tem uma identidade marcante e um impacto inicial que vai aos poucos se dirimindo em notas aromáticas sutis, que remetem à ameixa.

A safra 2018 ficou esplêndida, com aromas de frutas vermelhas maduras e toques de tostados. Realmente foi uma oportunidade única degustá-lo ao lado de profissionais tão gabaritados do mundo dos vinhos. Foi uma noite maravilhosa.

O vinho será vendido a um preço médio de R$ 189 reais e segundo Marcelo, a venda do vinho será bem limitada a regiões próximas devido à restrita produção.

