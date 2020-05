O império do medo

PUBLICIDADE 

O medo de nascer repousa no terror ao abandono.

O medo de existir denuncia a mortalidade.

O medo de amar navega nas águas do desamor.

O medo de sorri às vezes denuncia uma depressão.

Não faz sentido o medo de morrer,

A angústia humana é o medo de ser mortal

Quem não se sente finito

É incapaz de viver.

O medo da dor é crença de perder para sempre

[ o prazer ]

A vida começa com a morte.

A ideia de conjunto torna-se intolerável

A natureza humana é vital e mortífera.

[“Existe apenas o medo, nosso pai e companheiro,

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,

o medo dos soldados, o medo da mães, o medo das igrejas,

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte,

depois morreremos de medo

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.”]

(In Congresso Internacional do Medo, poema de Drummond)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



É hora de medo do caos virótico.

É hora de morrer como também de sobreviver

Que sobra da Pandemia?

O medo dos homens criarem novos arranjos mortíferos

O medo do depois é a continuação da virulência da VORACIDADE

O medo do day-after é do ódio da perda do PODER, DA RIQUEZA E GANÂNCIA

O pavor do que vai sobrar é dos VAMPIROS FOMIGERADOS.

Oxalá nascerão “flores amarelas e medrosas”

Oxalá surgirão COMPAIXÃO, GENEROSIDADE E PARCERIAS

Oxalá das cinzas dos nossos irmãos mortos

Brotará o HUMANISMO!

Mas, mesmo assim teremos medo

Não mais medo dos Ditadores, dos Capitalistas Selvagens

Não mais dos Fundamentalistas Religiosos

Não mais dos Políticos Perversos

Teremos medo e alegria de viver.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE